Bahia renova contrato com 19 atletas visando a temporada 2026

Futebol feminino do Esquadrão conseguiu título estadual, semifinal de Copa do Brasil e quartas de final do Campeonato Brasileiro neste ano

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:18

Temporada do Bahia no Feminino terminou com título estadual Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O futebol feminino do Bahia viveu uma temporada histórica em 2025. Além da conquista de mais um título baiano, as Mulheres de Aço chegaram na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas de final do Campeonato Brasileiro deste ano. Visando manter a base do time para 2026, o Bahia anunciou as renovações de 19 atletas do elenco.

Na temporada, foram 36 jogos, sendo 22 triunfos, quatro empates e 10 derrotas, com 124 gols marcados e 31 sofridos. Confira a lista de renovações, por posição:

Goleiras:

Isa Cruz, que chegou ao clube em meados de 2025, continua para a próxima temporada. A goleira Yanne já havia renovado o contrato, até 2027, no meio da temporada. Isa Cruz esteve em campo em oito oportunidades, enquanto Yanne defendeu a camisa do Esquadrão 47 vezes.

Laterais:

O Bahia renovou os contratos das laterais Mila Santos, Dan e Isa Fernandes. Nesta temporada, Mila Santos foi uma das primeiras atletas da história do futebol feminino do Bahia a chegar aos 100 jogos pelo clube. Antes dela, apenas Aila tinha alcançado esse número – e também em 2025. Ao todo, a lateral atuou em 107 partidas e marcou 12 gols.

Dan é outra atleta próxima da marca: 94 jogos, além de ter feito 19 gols. Tchula, que está no Bahia desde 2023, tem 77 jogos e 4 gols marcados. Isa Fernandes, que chegou em agosto desse ano, atuou em 12 jogos e fez dois gols, seguirá vestindo a camisa do Esquadrão.

Zagueiras:

Na zaga, seguem no clube Aila, Carol Martins, Nalon e Tchula. Aila chegou a 100 jogos com a camisa do Bahia. Ao todo, a zagueira jogou 105 vezes e balançou as redes 14 vezes. Tchula, que vai para a quarta temporada no Bahia, tem 77 jogos e quatro gols.

Nalon e Carol Martins chegaram nesta temporada. A primeira, ao longo do ano, se tornou titular da zaga tricolor. Já Carol, chegou ao clube na reta final de 2025 e disputou a Copa Maria Bonita e o Campeonato Baiano.

Meio-campistas:

Para 2026, o Bahia renovou o contrato das meias Suelen, Vilma, Ju Oliveira, Angela, Treyci e Helô. Em 2025, Suelen fez sua quarta temporada no Tricolor. Ao todo, ela já atuou 77 vezes e marcou cinco gols. Vilma chegou ao Bahia em 2023, atuou em 77 jogos e fez 22 gols.

Ju Oliveira iniciou sua trajetória no Bahia no final de 2024, ganhando mais espaço nessa temporada. A meia-atacante, que neste ano passou ocupar mais a função de meia, tem 36 jogos e quatro gols marcados.

Angela chegou em 2024 e já marcou 19 gols com a camisa do Esquadrão, em 62 jogos. Ao se destacar pelo Bahia, a uruguaia foi convocada neste ano pela primeira vez para defender a seleção do seu país.

A meia Helô atuou em cinco partidas e se recupera de uma lesão na coxa. Treyci, um dos destaques do time em 2023, sofreu uma lesão no joelho no começo da temporada, precisando passar por um procedimento cirúrgico e está em processo de recuperação.

Atacantes:

Por fim, no ataque, seguem no clube Cassia, Ellen, Gica e Wendy. Um dos principais reforços das Mulheres de Aço em 2025, Cassia correspondeu em campo e foi uma das artilheiras do time na temporada. Em 31 jogos, ela marcou 14 gols, ficando atrás apenas de Gica e Wendy, que também seguem no Esquadrão.

Gica foi artilheira do Campeonato Baiano, com 16 gols. Na temporada, marcou 21 vezes em 26 jogos. Já Wendy, autora dos dois gols da final do Baiano, finalizou o ano com 16 gols em 28 gols. Nesta temporada, ela também foi convocada para disputar a Copa América pela seleção uruguaia.

Ellen marcou três gols neste ano e igualou Gadu como a maior artilheira da história do Bahia – 50 gols. A artilheira, no entanto, sofreu uma lesão no joelho no segundo semestre, precisando passar por um procedimento cirúrgico.