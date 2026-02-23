FUTEBOL

Lateral vai passar por cirurgia e desfalca o Bahia na Libertadores

Apesar da boa evolução clínica, Gilberto ficará de fora da partida de volta

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:24

Gilberto Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia terá uma baixa importante para o confronto decisivo da 2ª fase da pré-Libertadores. O lateral-direito Gilberto não estará disponível para o jogo contra o O’Higgins, marcado para quarta-feira, 25, às 19h.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (23) o clube informou que o jogador foi diagnosticado com apendicite e precisou ser submetido a cirurgia. De acordo com o Tricolor, o procedimento ocorreu sem complicações e o atleta já recebeu alta hospitalar.

Apesar da boa evolução clínica, Gilberto ficará de fora da partida de volta enquanto cumpre o período de recuperação pós-operatória.

Atlético de Alagoinhas 2 x 4 Bahia 1 de 7

Defesa desfalcada

Os problemas para o técnico Rogério Ceni não se limitam à lateral direita. O comandante também não poderá contar com os zagueiros David Duarte e Kanu diante do O’Higgins. Ambos seguem sob cuidados do Departamento Médico, tratando lesões na coxa.