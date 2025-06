RUMO AO HEXA

Confira o que a Seleção precisa fazer se classificar à Copa do Mundo antecipadamente

O Brasil precisa vencer o Paraguai e torcer contra uma vitória da Venezuela diante do Uruguai

Chegou o dia em que a Seleção pode selar sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (10), o Brasil encara o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, e a expectativa é alta, não apenas pelo possível carimbo no passaporte para o Mundial. >

A Seleção chega à rodada com 22 pontos, na quarta posição da tabela. Para garantir a vaga matematicamente já nesta terça, o Brasil precisa vencer o Paraguai e torcer por uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela, jogo que também acontece nesta terça-feira (10). Nesse cenário, os venezuelanos, com 18 pontos, não poderiam mais alcançar os brasileiros na classificação, já que ficaram faltando apenas mais duas rodadas das Eliminatórias. >