Argentina x Colômbia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana, a partida será disputada no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 21h

Argentina e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Argentina x Colômbia ao vivo

Argentina

Líder das Eliminatórias com 34 pontos, a Argentina garantiu a primeira colocação antecipadamente após vencer o Chile por 1 a 0 fora de casa. O técnico Lionel Scaloni terá o retorno de Lionel Messi como titular no lugar de Nico Paz, além do retorno de Otamendi, Paredes, Enzo Fernández e Nico González. O time, porém, não poderá contar com Lo Celso (lesionado) e Tagliafico (suspenso). >