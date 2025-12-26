Acesse sua conta
Vitória oficializa a contratação do volante Caique Gonçalves até 2027

Caíque Gonçalves atuou em 28 jogos na Série A em 2025, sendo 26 como titular da equipe gaúcha

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:50

Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026
Caique Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026 Crédito: Fernando Alves/EC Juventude

De olho no planejamento para a próxima temporada, o Vitória oficializou a contratação do volante Caíque Gonçalves para 2026. O volante – primeiro reforço do clube para o ano seguinte – chega a Salvador após o encerramento de contrato com Juventude, clube ao qual tinha contrato até o final deste ano. Ele assina contrato com o clube rubro-negro por duas temporadas.

Em 2025, o jogador de 30 anos atuou em 28 jogos na temporada, sendo 26 como titular da equipe gaúcha. Todos os jogos foram realizados no Campeonato Brasileiro, competição onde se destacou defensivamente. Jogando como primeiro volante do time alviverde, o atleta foi o 6º com mais desarmes (66) e o 10º com mais duelos ganhos pelo chão (117) entre os volantes que jogaram na competição.

Em contrapartida, a disciplina é um dos fatores que jogam contra Caique. Na Série A, o volante foi o 6º atleta da posição com mais faltas cometidas na competição, com 55 infrações cometidas. O alto número de faltas acarretou em 10 cartões amarelos para o jogador, o que o tornou no 5º volante mais amarelado. O jogador não foi expulso.

A contratação do jogador segue o perfil traçado pelo departamento de futebol do Leão de buscar atletas chamados de "guerreirinhos", como explicou o presidente do Vitória. “Características de time de guerreirinho. Time retroativo, que joga fechadinho por uma bola. Característica de Baralhas e de Lucas Halter”, afirmou Fábio Mota.

Natural de Guarulhos (SP), essa será a segunda vez que o atleta vai defender uma equipe do nordeste. Antes, defendeu as cores do Ceará em 2023, quando atuou por 40 partidas, com um gol e uma assistência, além de se tornar campeão da Copa do Nordeste. Caique Gonçalves iniciou a carreira na Portuguesa, em 2015, onde encerrou seu vínculo em 2021. Desde o começo da carreira profissional, passou por equipes do interior de São Paulo (Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa e Ituano) até chegar ao Juventude, clube que defendia desde 2024.

Na segunda metade de 2024, ano em que foi treinado por Jair Ventura, Caique sofreu uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito. Apesar de ter se recuperado da contusão, o volante viu a oportunidade de se transferir para o Grêmio falhar após não passar nos exames médicos do Tricolor Gaúcho em julho deste ano.

Caique, no entanto, buscou uma avaliação própria e recebeu de resposta que não tinha impedimentos clínicos para atuar profissionalmente, opinião também compartilhada pelo departamento médico do Juventude. Diante das informações divulgadas publicamente sobre minha reprovação nos exames médicos realizados pelo Grêmio, venho a público esclarecer e reafirmar que estou 100% recuperado da lesão sofrida em agosto do ano passado e plenamente apto para atuar no mais alto nível exigido pela Série A do Campeonato Brasileiro", publicou o atleta nas redes sociais.

Não posso permitir que uma interpretação isolada coloque em dúvida meu comprometimento, minha saúde, minha imagem e minha carreira

Caique Gonçalves

1º reforço do Vitória para 2026

O jogador chega para uma posição que enfrenta desfalques com as saídas de Willian Oliveira e Ricardo Ryller, que deixaram o clube ao final do Campeonato Brasileiro. No Vitória, o volante enfrentará a concorrência de Gabriel Baralhas, Ronald, Rúben Ismael e Dudu no setor de meio de campo. 

