ALERTA

Menino de 12 anos morre com infecção grave causada por piolhos

Caso raro de levou a falência múltipla de órgãos do garoto

O garoto Amador Flores Vargas, de 12 anos, não resistiu a uma grave infecção causada por piolhos hematófagos na cidade de Sabinas, no estado mexicano de Coahuila. O estudante chegou ao Hospital Materno Infantil de Coahuila com febre alta, desidratação severa e sinais de falência orgânica, mas o quadro já estava avançado demais para reverter. >

Apesar do tratamento emergencial com antibióticos, o estado de saúde do garoto se agravou rapidamente. Ele entrou em choque séptico e morreu no dia 2 de junho. A riquétsiose, quando não tratada a tempo, pode causar intoxicação sanguínea e colapso de múltiplos órgãos. Entre os sintomas mais comuns estão febre prolongada, dores musculares, erupções cutâneas e inchaço nos gânglios, sinais frequentemente confundidos com viroses comuns. >