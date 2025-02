VINGOU?

Reforço do Vitória já foi chamado de 'novo Thiago Silva' e encantou Guardiola

Lucas Halter foi anunciado nesta quinta-feira (6) como novo zagueiro do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 10:22

Lucas Halter em ação pelo Botafogo Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O zagueiro Lucas Halter foi anunciado oficialmente como jogador do Vitória nesta quinta-feira (6) e se tornou o 13º reforço da equipe para a temporada. Com contrato de empréstimo válido por uma temporada junto ao Botafogo, o técnico Thiago Carpini vai ter à disposição um jogador que já foi chamado de "novo Thiago Silva" e ganhou elogios até do treinador espanhol Pep Guardiola, atual comandante do Manchester City, da Inglaterra.>

A história aconteceu quando o zagueiro tinha apenas 17 anos e jogava nas categorias de base do Athletico-PR. Na época, o jornal britânico Daily Mirror afirmou que Guardiola “observava a promessa Lucas Halter para ampliar a conexão do City com a América do Sul”. A publicação ainda avaliou Halter como “um dos melhores jovens defensores do Brasil”.>

No mesmo período, o italiano Gazzetta dello Sport noticiou o interesse da Roma no jogador, destacado como o “novo Thiago Silva”. O texto destacou ainda o porte físico do zagueiro, que tem 1,87m de altura, além da sua experiência internacional nas seleções de base.>

Também em 2018, o jornal espanhol Marca publicou o interesse do Atlético de Madrid em Halter. “Guardiola x Atlético [de Madrid] tentam ganhar novo talento brasileiro”, dizia a manchete. Na mesma época, o jornal Ás também publicou um vídeo com os melhores lances de Halter.>

Lucas Halter é a sexta opção de Carpini para a zaga. O comandante rubro-negro também conta com Wagner Leonardo, Neris, Edu, Caio Vinícius e Kauan para montar a dupla ou o trio de defensores. Vale lembrar que o treinador mudou a quantidade de zagueiros em campo ao longo do Campeonato Brasileiro.>