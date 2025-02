DECLARAÇÃO POLÊMICA

‘O Bahia tinha poder dentro do tribunal’, dispara Mancini sobre punições após o ‘Ba-Vi da Paz’

O ex-técnico do Vitória comentou sobre as punições sofridas por ele e por jogadores após as expulsões que encerraram a partida

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 14:17

Ba-Vi da Paz terminou com a quinta expulsão do Vitória Crédito: Arisson Marinho / Arquivo CORREIO

O ex-técnico do Vitória Vagner Mancini comentou sobre as punições sofridas por ele e por jogadores do clube rubro-negro após as expulsões que encerraram a partida previamente no clássico que veio a ficar conhecido como "Ba-Vi da Paz", realizado em 2018. O treinador se mostrou contrário às punições e afirmou que o Bahia tinha poder dentro do tribunal. A afirmação de Mancini aconteceu na última quarta-feira (5), em entrevista ao podcast Futeboteco.>

O ex-treinador do Vitória negou que tenha pedido para o zagueiro Bruno Bispo forçar a quinta expulsão e falou sobre os julgamentos do caso, insinuando de que o rival do rubro-negro teria participação na decisão final. "No primeiro julgamento todo mundo foi absolvido, porque não tinha provas. O Bahia tinha uma força muito grande dentro do tribunal, essa é a verdade. O Bahia recorreu. Segundo o julgamento, eram outros nove juízes. Escolheram uma turma específica para o julgamento. Eles dão nove jogos de suspensão para todo mundo e uma multa. Nove jogos era o tempo que faltava até os dois jogos da final. Bem curiosa a pena", disse.>

A partida virou pauta do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) para julgar as punições relacionadas às expulsões e atitudes antidesportivas das equipes em campo. Ao fim dos julgamentos, o Vitória teve quatro jogadores punidos e cinco outras pessoas absolvidas da denúncia de ter provocado intencionalmente o fim da partida. Em contrapartida, três jogadores do Bahia, . >

Edson e Becão pegaram oito jogos de gancho, enquanto Vinícius levou dois por provocar torcedores rivais ao comemorar o gol. Denunciados por agressão, Denilson, Yago, Rhayner ficaram com oito partidas de suspensão. O zagueiro Kanu teve a punição mais severa, com 10. Vagner Mancini, Ramon, Bruno Bispo, André Lima e Mário Silva foram absolvidos.>

"Eles tentaram usar uma câmera que era de um analista, o Bahia fez o que pôde para tumultuar. O juiz que estava no comando desse segundo julgamento não poderia aceitar provas novas, mas aceitou. Descumpriu o rito e entrou a leitura labial" Vagner Mancini Treinador do Vitória em 2018