OLHO NO SORTEIO

Confira quais times o Vitória pode enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil

Adversário do Leão será um dos representantes do pote F

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 12:14

Vitória conhece seu adversário na Copa do Brasil nesta sexta-feira (7) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil serão definidos nesta sexta-feira (7) e o Vitória já tem ideia de quem pode ser o seu adversário na primeira fase da competição, que começa no dia 22 de fevereiro. A CBF vai sortear os 40 duelos da etapa inicial a partir das 15h (de Brasília), em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão do SporTV (TV fechada) e da CBF TV (YouTube).>

A primeira fase é realizada em jogo único. As equipes dos potes A, B, C e D atuam fora de casa, mas possuem a vantagem do empate para ficar com a classificação. Já os presentes nos potes E, F, G e H precisam vencer o duelo para avançar. O cruzamentos dos potes acontece da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D x H. >

O clube baiano ficou no pote B, junto a equipes como: Ceará, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova-GO, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa-MA.>

Dessa forma, pode enfrentar um dos times que compõem o pote F. São eles: Humaitá (AC), Trem (AP), Ceilândia (DF), Inter de Limeira (SP), Maranhão (MA), Operário (MT), Tuna Luso (PA), Operário (MS), Concórdia (SC), Sergipe (SE).>

Antes, o pote F contava com o CSE-AL, mas o Sergipe ocupou a vaga. A mudança aconteceu por uma mudança divulgada pela CBF nesta semana. O São Francisco havia conquistado uma das vagas por ser o vice-campeão da Copa Grão-Pará, mas a vaga foi repassada para o quarto colocado do Campeonato Paraense. O Águia de Marabá então entrou no pote E, alterando os potes posteriores.>

Botafogo, Palmeiras, CRB, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Internacional, Corinthians, Bahia, Santos, Flamengo e Paysandu vão entrar diretamente na terceira fase. Jequié e Barcelona de Ilhéus são as outras duas equipes baianas na competição e, por estarem no pote H, enfrentam clubes do pote D.>

Confira todos os potes da primeira fase da Copa do Brasil

Pote A: Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, RB Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá>

Pote B: Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova-GO, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa-MA>

Pote C: Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Amazonas, Confiança, Ferroviário e Botafogo-PB>

Pote D: América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Altos, Retrô, Caxias, Athletic, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ>

Pote E: Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, FC Cascavel, Pouso Alegre, ASA, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá>

Pote F: Sergipe, Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MT, Tuna Luso, Operário-MS e Concórdia>

Pote G: CSE, Boavista-RJ, Parnahyba, Maracanã-CE, Santa Cruz-RN, GAS, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Olaria e Portuguesa-SP>