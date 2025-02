REPOSIÇÃO

Vitória anuncia contratação de lateral substituto de Lucas Esteves

Jamerson foi emprestado ao Leão até o final de 2025

O Vitória tem um novo lateral esquerdo. Após o imbróglio envolvendo a saída de Lucas Esteves para o Grêmio, o Leão foi ao mercado a anunciou oficialmente a contratação de Jamerson, emprestado junto ao Coritiba até o final de 2025. O anúncio do novo reforço rubro-negro ocorreu nesta segunda-feira (10), através das redes sociais do clube. >

Soteropolitano, Jamerson começou sua carreira no Marília-SP, estreando no profissional em 2018, e passou por Azuriz e Guarani no Brasil, além de defender Portimonense, Almerim e Sertanense em Portugal. Grande destaque do Guarani na Série B de 2022, o lateral vem vivendo uma boa fase, que o levou a ser especulado até mesmo por Flamengo e São Paulo. >