CRIME

Ex-Vitória, goleiro Caíque é alvo de racismo em jogo do Criciúma: 'Tenho orgulho de ser preto'

Torcedor do Brusque foi identificado e conduzido para a delegacia

Revelado pelo Vitória, o goleiro Caíque, que atualmente defende o Criciúma, foi alvo de racismo durante o empate com o Brusque, neste sábado (8), no estádio Augusto Bauer, em Brusque, pelo Campeonato Catarinense. O jogador registrou boletim de ocorrência após o crime. >

Caíque foi chamado de macaco por torcedores do Brusque. De acordo com a Polícia Militar, o autor das injúrias foi identificado, preso em flagrante e conduzido à delegacia. Depois da partida, Caíque contou sobre o caso. >

O Criciúma emitiu uma nota repudiando o caso (veja abaixo). O Brusque também se manifestou e lamentou o crime: "O Brusque repudia, de forma veemente, a prática do racismo, assim como a prática de qualquer outra forma de discriminação, que não podem ser toleradas no esporte ou em qualquer outro espaço da sociedade", diz trecho da nota.>

O Criciúma Esporte Clube vem a público manifestar seu mais veemente repúdio ao ato de racismo sofrido por nosso goleiro, Caíque, durante a partida contra o Brusque, realizada na noite deste sábado (08/02), no estádio Augusto Bauer, válida pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense. O lamentável episódio, protagonizado por um torcedor adversário, fere não apenas os valores do esporte, mas também os princípios básicos de respeito e dignidade humana. >

Além do episódio de racismo, o Criciúma Esporte Clube lamenta profundamente as ameaças sofridas no local do ocorrido, bem como a situação de vulnerabilidade à qual nossa delegação foi exposta. Tais circunstâncias são inadmissíveis e exigem providências firmes.>