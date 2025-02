CHEGOU CHEGANDO

Após estreia pelo Santos, Neymar dá festa de dois dias no Rio de Janeiro

Segundo jornalista, atacante celebrou aniversário na mansão em Mangaratiba

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 15:25

Neymar tem usado helicóptero para ir aos treinos do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Não foi apenas a estreia pelo Santos que foi agitada para Neymar. Depois de fazer a sua primeira partida no retorno ao Brasil, na última quarta-feira (5), no empate por 1x1 com o Botafogo-SP, o atacante deu uma festa para comemorar o seu aniversário, celebrado no mesmo dia. >

De acordo com o site do jornalista Léo Dias, a comemoração foi feita entre amigos e familiares na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e durou dois dias. Começou na noite de quarta-feira e terminou somente na manhã de sexta-feira. >

Entre os presentes, os "parças" de Neymar, como Gil Cebola, Jota Amâncio e Cris Guedes estiveram na festa. os filhos do jogador e a esposa de Ney, Bruna Biancardi, também foram vistos na celebração. >

Apesar de jogar no Santos, Neymar está morando no Rio de Janeiro neste retorno ao Brasil. O camisa 10 está utilizando a sua mansão em Mangaratiba e diariamente faz o trajeto até o CT do alvinegro usando um helicóptero. A viagem dura cerca de uma hora. >