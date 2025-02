DE MUDANÇA

Neymar compra 103º imóvel em Santos e vai parar de usar helicóptero para treinos

Craque escolheu propriedade em condomínio de luxo onde morava Pelé

Neymar já sabe onde vai morar neste retorno ao Santos. O camisa 10 comprou uma mansão em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha, no canal 1 da Baixada, para viver enquanto atua pelo Peixe. Segundo o portal Leo Dias, o jogador deve se mudar "em breve" para o local.>

Com a aquisição, o jogador poderá deixar de usar o seu helicóptero para comparecer aos treinos do Santos. Até então, ele estava morando em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, e utilizava a aeronave para ir até a Vila Belmiro. No entanto, com a mudança para a nova casa mais próxima do clube alvinegro, o translado não será mais necessário.>