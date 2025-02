JÁ IMAGINOU?

Neymar tinha outro nome antes de ser registrado no cartório; veja qual

Pai do jogador mudou de ideia após deixar a maternidade: 'No meio do caminho, me deu um negócio assim'

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 14:10

Neymar em ação na reestreia pelo Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Você sabia que Neymar Jr por pouco não seria chamado de outra forma? O craque era para ter sido batizado como Mateus, mas o pai dele mudou de ideia em cima da hora - e resolveu trocar o nome do filho no caminho da maternidade para o cartório, sem nem mesmo avisar à mãe do atleta, Nadine.>

A história foi contada pela família em uma entrevista especial ao Jornal Nacional em 2018, e voltou a ressurgir após o retorno do astro ao Santos. O camisa 10 fez sua reestreia pelo Peixe na última quarta-feira (5), no empate em 1x1 com o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.>

Neymar pai era jogador do União Mogi, da segunda divisão de São Paulo, quando o atacante nasceu, no dia 5 de fevereiro de 1992, na Santa Casa de Misericórdia. Ele seria o responsável por registrar o filho no cartório, mas, ao sair da maternidade, tomou uma decisão importante.>

"Meu filho ia se chamar Mateus (...) No meio do caminho, me deu um negócio assim. Vou chamar ele de Júnior. Mateus? Não vai dar certo chamar de Mateus", afirmou Neymar pai. "Chegou na hora e ele colocou meu nome de hoje, que é Neymar da Silva Santos Júnior", completou o filho, ao Jornal Nacional.>

"Todo mundo chamando o menino de Mateus, minha mãe já falando Mateus e ele enrolando pra falar", afirmou a irmã mais nova do camisa 10 do Santos, Rafaella. Uma hora, o pai tomou coragem e confessou a verdade. "Não é Mateus não. Botei de Neymar. Mas só via lágrima saindo do olho dela assim".>