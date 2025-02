TRETA

Neymar ataca Jorge Jesus e ironiza técnico: 'Quem fazia gol era eu'

Camisa 10 do Santos rebateu declarações do treinador sobre forma física

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 12:45

Neymar e Jorge Jesus em jogo do Al-Hilal Crédito: Al-Hilal/Divulgação

Neymar admitiu ter se irritado com uma declaração do técnico Jorge Jesus pouco antes de rescindir com o Al Hilal. O português disse que o jogador não estava "conseguido acompanhar a equipe" fisicamente e, por isso, não iria inscrevê-lo no Campeonato Saudita. Agora no Santos, o camisa 10 rebateu o treinador.>

"Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando falou que eu não estava em condições iguais às da equipe. Nos treinamentos era completamente diferente. Eu demonstrava que estava apto a jogar, em condições iguais às dos atletas. Quando a gente fazia coletivo, quem decidia e fazia os gols era eu. Colocava um monte de minhoca na cabeça dele", disse Neymar, em entrevista à CazéTV.>

"Nem gosto de falar sobre isso, criar esses assuntos polêmicos. Mas é a realidade. Quando ele deu essa informação, eu sabia que quando entrasse em campo ia demonstrar uma coisa diferente. Fica aí, o campo fala, é o único lugar onde eu consigo me defender, dentro das quatro linhas. Aqui dentro é onde consigo me defender de todas as críticas, das falas, do que pensam de mim", completou.>

Neymar atuou apenas sete vezes com a camisa do Al Hilal, por conta de uma série de lesões que o deixaram parado por mais de um ano no total. Na última quarta-feira (5), ele voltou a atuar pelo Santos depois de 12 anos, justamente no dia em que completou 33 anos. O jogador entrou no intervalo do empate em 1x1 com o Botafogo-SP e quase fez um golaço.>