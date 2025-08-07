FUTEBOL

Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor jogadora na Bola de Ouro

Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:57

Amanda Gutierres e Amanda Crédito: Reprodução

Duas brasileiras com trajetórias marcantes no futebol feminino estão entre as indicadas à Bola de Ouro 2025, prêmio que reconhece a melhor jogadora do mundo. Marta, veterana e ícone do esporte, e Amanda Gutierres, jovem em ascensão, figuram na lista final divulgada nesta semana. A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

As indicações chegam poucos dias após o título emocionante da Seleção Brasileira na Copa América. No último sábado, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis, depois de um empate eletrizante por 4 a 4 no tempo normal. As duas jogadoras foram fundamentais na conquista.

A Bola de Ouro é organizada pela revista France Football e premia os maiores destaques da temporada no futebol mundial.

Veja todas as indicadas:

Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)

Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)

Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

Sandy Baltimore (Chelsea/França)

Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)

Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)

Sofia Cantore (Juventus/Itália)

Steph Catley (Arsenal/Austrália)

Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)

Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)

Emily Fox (Arsenal/EUA)

Cristiana Girelli (Juventus/Itália)

Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)

Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)

Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)

Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)

Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)

Lindsey Heaps (Lyon/EUA)

Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)

Marta (Orlando Pride/Brasil)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)

Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)

Clara Mateo (Paris FC/França)

Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)

Claudia Pina (Barcelona/Espanha)

Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)

Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)

Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)

Marta

Marta, com raízes no interior do Alagoas, encerrou a temporada em alta. Além dos dois gols decisivos na final e outro na semifinal contra o Uruguai, ela acumulou títulos e premiações ao longo do ano. Em agosto de 2024, conquistou sua terceira medalha olímpica de prata com a seleção brasileira. Mais tarde, foi peça chave na campanha histórica do Orlando Pride, que levantou pela primeira vez o troféu da NWSL, liga profissional dos Estados Unidos.

Em dezembro do mesmo ano, a camisa 10 levou o Marta Award, novo prêmio da FIFA que celebra o gol mais bonito da temporada feminina. Ela venceu pela pintura marcada contra a Jamaica em amistoso, mas já era apontada como favorita à próxima edição graças a outro golaço feito pelo clube americano, ainda que fora do período válido para a disputa.

Amanda Gutierres