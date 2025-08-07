Acesse sua conta
Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor jogadora na Bola de Ouro

As indicações chegam poucos dias após o título emocionante da Seleção Brasileira na Copa América

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:57

Amanda Gutierres e Amanda
Amanda Gutierres e Amanda Crédito: Reprodução

Duas brasileiras com trajetórias marcantes no futebol feminino estão entre as indicadas à Bola de Ouro 2025, prêmio que reconhece a melhor jogadora do mundo. Marta, veterana e ícone do esporte, e Amanda Gutierres, jovem em ascensão, figuram na lista final divulgada nesta semana. A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

As indicações chegam poucos dias após o título emocionante da Seleção Brasileira na Copa América. No último sábado, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis, depois de um empate eletrizante por 4 a 4 no tempo normal. As duas jogadoras foram fundamentais na conquista.

A Bola de Ouro é organizada pela revista France Football e premia os maiores destaques da temporada no futebol mundial.

Veja todas as indicadas:

  • Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
  • Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
  • Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
  • Sandy Baltimore (Chelsea/França)
  • Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
  • Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Sofia Cantore (Juventus/Itália)
  • Steph Catley (Arsenal/Austrália)
  • Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
  • Emily Fox (Arsenal/EUA)
  • Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
  • Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
  • Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
  • Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
  • Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
  • Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
  • Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
  • Marta (Orlando Pride/Brasil)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
  • Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
  • Clara Mateo (Paris FC/França)
  • Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
  • Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
  • Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
  • Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)

Marta

Marta, com raízes no interior do Alagoas, encerrou a temporada em alta. Além dos dois gols decisivos na final e outro na semifinal contra o Uruguai, ela acumulou títulos e premiações ao longo do ano. Em agosto de 2024, conquistou sua terceira medalha olímpica de prata com a seleção brasileira. Mais tarde, foi peça chave na campanha histórica do Orlando Pride, que levantou pela primeira vez o troféu da NWSL, liga profissional dos Estados Unidos.

Em dezembro do mesmo ano, a camisa 10 levou o Marta Award, novo prêmio da FIFA que celebra o gol mais bonito da temporada feminina. Ela venceu pela pintura marcada contra a Jamaica em amistoso, mas já era apontada como favorita à próxima edição graças a outro golaço feito pelo clube americano, ainda que fora do período válido para a disputa.

Amanda Gutierres

Já Amanda Gutierres, natural do interior de Sergipe, vem ganhando espaço no cenário internacional e teve papel de destaque na campanha da seleção na Copa América. Sua presença entre as finalistas do prêmio confirma o crescimento de seu nome no futebol mundial e mostra a força de uma nova geração de jogadoras brasileiras.

