Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor jogadora na Bola de Ouro

Carol Neves
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:57
Duas brasileiras com trajetórias marcantes no futebol feminino estão entre as indicadas à Bola de Ouro 2025, prêmio que reconhece a melhor jogadora do mundo. Marta, veterana e ícone do esporte, e Amanda Gutierres, jovem em ascensão, figuram na lista final divulgada nesta semana. A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
As indicações chegam poucos dias após o título emocionante da Seleção Brasileira na Copa América. No último sábado, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis, depois de um empate eletrizante por 4 a 4 no tempo normal. As duas jogadoras foram fundamentais na conquista.
A Bola de Ouro é organizada pela revista France Football e premia os maiores destaques da temporada no futebol mundial.
Veja todas as indicadas:
Marta
Marta, com raízes no interior do Alagoas, encerrou a temporada em alta. Além dos dois gols decisivos na final e outro na semifinal contra o Uruguai, ela acumulou títulos e premiações ao longo do ano. Em agosto de 2024, conquistou sua terceira medalha olímpica de prata com a seleção brasileira. Mais tarde, foi peça chave na campanha histórica do Orlando Pride, que levantou pela primeira vez o troféu da NWSL, liga profissional dos Estados Unidos.
Em dezembro do mesmo ano, a camisa 10 levou o Marta Award, novo prêmio da FIFA que celebra o gol mais bonito da temporada feminina. Ela venceu pela pintura marcada contra a Jamaica em amistoso, mas já era apontada como favorita à próxima edição graças a outro golaço feito pelo clube americano, ainda que fora do período válido para a disputa.
Amanda Gutierres
Já Amanda Gutierres, natural do interior de Sergipe, vem ganhando espaço no cenário internacional e teve papel de destaque na campanha da seleção na Copa América. Sua presença entre as finalistas do prêmio confirma o crescimento de seu nome no futebol mundial e mostra a força de uma nova geração de jogadoras brasileiras.