Vitória bate o Rio Branco-ES e encaminha vaga na segunda fase da Copinha

Pedro Carreiro
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:42
O Vitória venceu o Rio Branco-ES por 2x0 na tarde desta terça-feira (6), no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, pela segunda rodada do Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos quatro pontos, assumiu a liderança da chave e ficou muito próximo da classificação para a segunda fase da competição.
Veja como foi Vitória 2x0 Rio Branco-ES
O Leão foi mais eficiente no primeiro tempo e soube aproveitar as bolas paradas para levar perigo ao adversário. A principal chance surgiu em cobrança de escanteio, quando Emanuel acertou a trave. Aos 31 minutos, após novo escanteio cobrado por Kauan Vitor, o meia argentino Alejandro Almaraz apareceu quase em cima da linha e completou de cabeça para abrir o placar.
Precisando correr atrás do resultado, o Rio Branco-ES cresceu na reta final da primeira etapa e teve bons momentos. Explorando principalmente o jogo aéreo, o clube capixaba levou perigo em cabeçadas e exigiu boas defesas do goleiro Ezequiel, mantendo o jogo em aberto até o intervalo.
Jogadores do Vitória inscritos na Copinha 2026
Na segunda etapa, o Capa-Preta voltou com ainda mais iniciativa e tentou pressionar em busca do empate. Os atacantes Rafael Pacheco, Kauãzinho e Inácio criaram boas oportunidades, mas pararam em novas intervenções seguras de Ezequiel.
Com o passar do tempo, o Vitória soube controlar o ritmo da partida mesmo sem ter a posse de bola, administrou a vantagem e evitou maiores sustos. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o Rubro-Negro deu a estocada final para garantir o triunfo. Kauan Vitor tabelou com Hiago, invadiu a área e tocou com categoria na saída do goleiro Alisson para fechar o placar em 2 a 0.
Além do gol que sacramentou a vitória, o lateral-esquerdo Kauan Vitor voltou a ser decisivo e confirmou o grande momento na Copinha. Após distribuir duas assistências no empate heroico por 2x2 na estreia contra o Capivariano, o jogador agora soma um gol e três assistências na competição, consolidando-se como um dos principais destaques do time na competição.
O Vitória iniciou a partida com: Ezequiel; Gean, Ivan Henrique, Farias e Kauan Vitor; Aucélio, Juninho e Alejandro; Eliandro, Emanuel e Ruan Gabriel. A equipe é treinada por Mário Henrique.
Com quatro pontos, o Rubro-Negro lidera o Grupo 28 ao lado do Flamengo-SP, mas leva vantagem no saldo de gols. Na última rodada da fase de grupos, o Vitória enfrenta justamente o Flamengo-SP, na sexta-feira (9), às 15h15, novamente em Guarulhos. Um empate garante a classificação do Leão para a próxima fase da Copinha.