Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória bate o Rio Branco-ES e encaminha vaga na segunda fase da Copinha

Com gols de Alejandro e Kauan Vitor, Rubro-Negro chega a quatro pontos e assume a liderança do Grupo 28

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:42

Vitória 2x0 Rio Branco - Copinha 2026
Vitória 2x0 Rio Branco - Copinha 2026 Crédito: Matheus Tahan

O Vitória venceu o Rio Branco-ES por 2x0 na tarde desta terça-feira (6), no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, pela segunda rodada do Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos quatro pontos, assumiu a liderança da chave e ficou muito próximo da classificação para a segunda fase da competição.

Veja como foi Vitória 2x0 Rio Branco-ES

Vitória 2x0 Rio Branco - Copinha 2026 por Diogo Queiroz/Rio Branco SAF
Vitória 2x0 Rio Branco - Copinha 2026 por Diogo Queiroz/Rio Branco SAF
Vitória 2x0 Rio Branco - Copinha 2026 por Matheus Tahan
Vitória 2x0 Rio Branco - Copinha 2026 por Divulgação/ EC Vitória
1 de 4
Vitória 2x0 Rio Branco - Copinha 2026 por Diogo Queiroz/Rio Branco SAF

O Leão foi mais eficiente no primeiro tempo e soube aproveitar as bolas paradas para levar perigo ao adversário. A principal chance surgiu em cobrança de escanteio, quando Emanuel acertou a trave. Aos 31 minutos, após novo escanteio cobrado por Kauan Vitor, o meia argentino Alejandro Almaraz apareceu quase em cima da linha e completou de cabeça para abrir o placar.

Precisando correr atrás do resultado, o Rio Branco-ES cresceu na reta final da primeira etapa e teve bons momentos. Explorando principalmente o jogo aéreo, o clube capixaba levou perigo em cabeçadas e exigiu boas defesas do goleiro Ezequiel, mantendo o jogo em aberto até o intervalo.

Jogadores do Vitória inscritos na Copinha 2026

Goleiros Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Zagueiros do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Laterais do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Volantes do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Meio-campistas do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Atacantes do Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Comissão técnica do Vitória Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
1 de 7
Goleiros Vitória inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória

Na segunda etapa, o Capa-Preta voltou com ainda mais iniciativa e tentou pressionar em busca do empate. Os atacantes Rafael Pacheco, Kauãzinho e Inácio criaram boas oportunidades, mas pararam em novas intervenções seguras de Ezequiel.

Com o passar do tempo, o Vitória soube controlar o ritmo da partida mesmo sem ter a posse de bola, administrou a vantagem e evitou maiores sustos. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o Rubro-Negro deu a estocada final para garantir o triunfo. Kauan Vitor tabelou com Hiago, invadiu a área e tocou com categoria na saída do goleiro Alisson para fechar o placar em 2 a 0.

LEIA MAIS 

Bahia confirma saída de goleiro para a Série C e preserva porcentagem em futura venda

Vitória anuncia Lavagem do Leão com show de Oh Polêmico; veja como entrar de graça

Como funciona a Skokka, site de acompanhantes que é novo patrocinador do Vitória

Vitória encaminha contratação de mais um zagueiro para a temporada

Vitória anuncia zagueiro Riccieli como terceiro reforço para a temporada

Além do gol que sacramentou a vitória, o lateral-esquerdo Kauan Vitor voltou a ser decisivo e confirmou o grande momento na Copinha. Após distribuir duas assistências no empate heroico por 2x2 na estreia contra o Capivariano, o jogador agora soma um gol e três assistências na competição, consolidando-se como um dos principais destaques do time na competição.

O Vitória iniciou a partida com: Ezequiel; Gean, Ivan Henrique, Farias e Kauan Vitor; Aucélio, Juninho e Alejandro; Eliandro, Emanuel e Ruan Gabriel. A equipe é treinada por Mário Henrique.

Com quatro pontos, o Rubro-Negro lidera o Grupo 28 ao lado do Flamengo-SP, mas leva vantagem no saldo de gols. Na última rodada da fase de grupos, o Vitória enfrenta justamente o Flamengo-SP, na sexta-feira (9), às 15h15, novamente em Guarulhos. Um empate garante a classificação do Leão para a próxima fase da Copinha.

Tags:

Vitória Copinha

Mais recentes

Imagem - Após deixar o Bahia, lateral é anunciado por clube da série D

Após deixar o Bahia, lateral é anunciado por clube da série D
Imagem - Neymar exibe frota de luxo inspirada no Batman em mansão no Rio de Janeiro; veja fotos

Neymar exibe frota de luxo inspirada no Batman em mansão no Rio de Janeiro; veja fotos
Imagem - Piqué é perseguido por carro tocando música de Shakira nas alturas; veja vídeo

Piqué é perseguido por carro tocando música de Shakira nas alturas; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
01

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador
02

Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
03

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'
04

Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'