Vitória anuncia zagueiro Riccieli como terceiro reforço para a temporada

Defensor chega ao Leão para repor a saída do capitão Lucas Halter

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:08

Vitória anunciou a contratação do zagueiro Riccieli
Vitória anunciou a contratação do zagueiro Riccieli Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Riccieli para reforçar o setor defensivo do time comandado por Jair Ventura em 2026. O jogador de 27 anos, que defendeu o clube chinês Qingdao West Coast na última temporada, chega ao Rubro-negro por empréstimo junto ao Famalicão, de Portugal, até o fim da atual temporada. O contrato prevê opção de compra.

Em 2025, o jogador atuou em 31 jogos na temporada, sendo 30 como titular da equipe chinesa. Desse recorte, 29 jogos foram realizados no Campeonato Chinês, competição onde se destacou defensivamente, enquanto os outros dois aconteceram na Copa da China.

Conheça Riccieli, novo zagueiro do Vitória

Riccieli é o novo zagueiro do Vitória
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
1 de 6
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação

Jogando como zagueiro pela direita, o atleta foi o 3º com mais cortes (216), o 9º com mais duelos aéreos ganhos (78), o 4º com mais minutos jogados (2575), o 7º com mais passes longos certos (106) e o 7º com mais chutes defendidos (27) entre os defensores que jogaram na competição.

A contratação do jogador segue o perfil traçado pelo departamento de futebol do Leão de buscar atletas chamados de "guerreirinhos", como explicou o presidente do Vitória. “Características de time de guerreirinho. Time retroativo, que joga fechadinho por uma bola. Característica de Baralhas e de Lucas Halter”, afirmou Fábio Mota.

LEIA MAIS 

Quem é Sérgio Papellin? Conheça o novo diretor de futebol do Vitória

Após saída da Fatal Model, Vitória anuncia patrocínio de nova plataforma de acompanhantes

Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios

Saiba como foi a reapresentação do Vitória para a temporada 2026

Reposição de Halter? Vitória fecha contratação de zagueiro que se destacou no exterior

De volta ao Brasil

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, o Leão será apenas o terceiro time brasileiro defendido pelo carioca na carreira profissional – o primeiro no Nordeste. Formado nas categorias de base do Resende, onde se profissionalizou, o zagueiro foi contratado pelo Mirassol em 2016. Na equipe paulista, foram quatro temporadas defendendo as cores do Leão Caipira. Ao todo, o atleta disputou 54 partidas pela equipe do interior de São Paulo, ajudando diretamente com quatro gols marcados.

O rendimento no Mirassol levou o jogador para o Velho Continente, onde se estabeleceu em Portugal pelo Famalicão. De novato a jogador importante dentro da equipe portuguesa, Riccieli ficou seis temporadas na Europa antes de retornar ao Brasil. No país lusitano, foram 161 jogos disputados pelo Famalicão, com sete tentos anotados e uma assistência.

O jogador chega para uma posição que enfrenta um desfalque importante com a saída do capitão Lucas Halter, que deixou o clube ao final do Campeonato Brasileiro após não aceitar a proposta de renovação e acertar com um clube dos Estados Unidos. No Vitória, o zagueiro enfrentará a concorrência de Edu, Camutanga, Neris e Zé Marcos no setor de defesa. Além dele, o Leão anunciou o volante Caíque e o lateral Mateusinho.

