NOVO XERIFE

Vitória anuncia zagueiro Riccieli como terceiro reforço para a temporada

Defensor chega ao Leão para repor a saída do capitão Lucas Halter

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:08

Vitória anunciou a contratação do zagueiro Riccieli Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Riccieli para reforçar o setor defensivo do time comandado por Jair Ventura em 2026. O jogador de 27 anos, que defendeu o clube chinês Qingdao West Coast na última temporada, chega ao Rubro-negro por empréstimo junto ao Famalicão, de Portugal, até o fim da atual temporada. O contrato prevê opção de compra.

Em 2025, o jogador atuou em 31 jogos na temporada, sendo 30 como titular da equipe chinesa. Desse recorte, 29 jogos foram realizados no Campeonato Chinês, competição onde se destacou defensivamente, enquanto os outros dois aconteceram na Copa da China.

Conheça Riccieli, novo zagueiro do Vitória 1 de 6

Jogando como zagueiro pela direita, o atleta foi o 3º com mais cortes (216), o 9º com mais duelos aéreos ganhos (78), o 4º com mais minutos jogados (2575), o 7º com mais passes longos certos (106) e o 7º com mais chutes defendidos (27) entre os defensores que jogaram na competição.

A contratação do jogador segue o perfil traçado pelo departamento de futebol do Leão de buscar atletas chamados de "guerreirinhos", como explicou o presidente do Vitória. “Características de time de guerreirinho. Time retroativo, que joga fechadinho por uma bola. Característica de Baralhas e de Lucas Halter”, afirmou Fábio Mota.

De volta ao Brasil

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, o Leão será apenas o terceiro time brasileiro defendido pelo carioca na carreira profissional – o primeiro no Nordeste. Formado nas categorias de base do Resende, onde se profissionalizou, o zagueiro foi contratado pelo Mirassol em 2016. Na equipe paulista, foram quatro temporadas defendendo as cores do Leão Caipira. Ao todo, o atleta disputou 54 partidas pela equipe do interior de São Paulo, ajudando diretamente com quatro gols marcados.

O rendimento no Mirassol levou o jogador para o Velho Continente, onde se estabeleceu em Portugal pelo Famalicão. De novato a jogador importante dentro da equipe portuguesa, Riccieli ficou seis temporadas na Europa antes de retornar ao Brasil. No país lusitano, foram 161 jogos disputados pelo Famalicão, com sete tentos anotados e uma assistência.