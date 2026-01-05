Acesse sua conta
Após saída da Fatal Model, Vitória anuncia patrocínio de nova plataforma de acompanhantes

Segundo Fábio Mota, o dinheiro do patrocínio permitirá sete voos fretados durante a Série A

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:01

Fábio Mota em entrevista coletiva
Fábio Mota em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O presidente do Vitória, Fábio Mota, anunciou a mudança no patrocínio do clube nesta segunda-feira (5). O substituto à Fatal Model será a Skokka, uma plataforma de entretenimento adulto para acompanhantes, semelhante ao antigo patrocinador. 

"A gente está bastante feliz por estar aqui e o objetivo da marca é realmente trazer essa fala de responsabilidade, de segurança digital e eu acho que o clube é uma excelente ponte para a gente poder trazer essa mensagem aqui no Brasil", disse Silvana Zigoski, gerente de marketing da marca.

Segundo Mota, o dinheiro do patrocínio permitirá sete voos fretados durante a Série A. A Fatal Model continuará patrocinando o time feminino.

O dirigente apresentou Sergio Papellin como novo diretor de futebol e revelou novidades sobre a semana do Sócio Torcedor.

De acordo com o diretor do Sou Mais Vitória, Éder Miranda, os planos vão sofrer um reajuste em 2026. A promoção visa incentivar a torcida rubro-negra a aderir a um dos planos com preço promocional. A semana promocional vale tanto para novos sócios quanto para quem tem interesse de renovar o período de associação.

A semana começa na sexta-feira (9) e vai até o dia 17. O clube terá ações promocionais sendo realizadas no Shopping Paralela durante o período. Novas ações serão realizadas pelo Leão a cada 5 mil novos sócios, meta estabelecida pela diretoria. Em relação às formas de pagamento, o Vitória revelou que também será possível se associar utilizando crédito à vista, crédito até dez vezes, débito à vista e crédito recorrente.

No dia 17 de janeiro, o Vitória fará a "Lavagem do Leão", um evento musical destinado para torcedores do clube na Toca Colossal. Sócio torcedores não pagam para entrar no evento, enquanto outros torcedores pagam R$ 40,00. A ideia do clube é realizar um evento por mês.

