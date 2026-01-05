Acesse sua conta
Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios

Novidades foram detalhadas pelo presidente do Leão, Fábio Mota, nesta segunda-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:24

Barradão
Barradão Crédito: Divulgação

Após a reapresentação do elenco principal do Vitória no último sábado (3), agora foi a vez do presidente do clube, Fábio Mota, voltar aos holofotes para a primeira entrevista coletiva da temporada. Em clima de novidade, o dirigente apresentou, nesta segunda-feira (5), Sergio Papellin como novo diretor de futebol, Skokka como novo patrocinador do clube, detalhou decisões para 2026 e revelou novidades sobre a semana do Sócio Torcedor.

O patrocinador apresentado na sala de imprensa do Barradão, a Skokka é uma plataforma de entretenimento adulto para acompanhantes – semelhante à Fatal Model. "A gente está bastante feliz por estar aqui e o objetivo da marca é realmente trazer essa fala de responsabilidade, de segurança digital e eu acho que o clube é uma excelente ponte para a gente poder trazer essa mensagem aqui no Brasil", disse Silvana Zigoski, gerente de marketing da marca. Segundo Mota, o dinheiro do patrocínio permitirá sete voos fretados durante a Série A.

Planejamento 2026

Antes de falar sobre possíveis novos reforços para a temporada, Mota agradeceu o tempo de Gustavo Vieira como diretor de futebol do clube na temporada passada. O contrato do ex-dirigente se expirou no final de 2025 e não foi renovado. Sergio Papellin foi anunciado como novo dirigente do clube. O profissional, que pediu recentemente o desligamento da função no Fortaleza, chega a Salvador na noite desta segunda-feira (5).

"Não teve necessidade de sondar e buscar nenhuma outra pessoa. O que a gente definiu, nós conseguimos trazer. Sergio Papellin saiu do Fortaleza e está chegando a Salvador hoje e amanhã já assume sua atividade. É uma pessoa que todos conhecem no Brasil. Tem muita identificação com o Nordeste. Então, nos esforçamos muito e assinamos o contrato", disse o presidente.

Pensando no planejamento para o futebol, manter a base é a prioridade número um do Vitória. Dentro desse objetivo, o lateral Ramon é mais um dos jogadores de 2025 que está negociando para continuar em 2026. Sobre o futuro do atacante Osvaldo, o Vitória prepara a renovação do jogador até o final da temporada. No entanto, ainda há uma indefinição se o vínculo será cumprido totalmente como jogador rubro-negro, já que o cearense pode assumir um cargo na comissão técnica do clube, dando início a sua transição de carreira.

Com a possibilidade de alcançar a vaga para a primeira divisão na Série A do futebol feminino, o Vitória está se preparando para ocupar a vaga, caso a CBF entre em contato oficialmente com a diretoria rubro-negra. A vaga surge após a desistência de participação do Fortaleza da competição.

Semana Sócio Torcedor

Com aproximadamente 31 mil sócios torcedores, o Vitória lançou a "Semana do Sócio Torcedor" para aumentar o número de associados. De acordo com o diretor do Sou Mais Vitória, Éder Miranda, os planos vão sofrer um reajuste em 2026. A promoção visa incentivar a torcida rubro-negra a aderir a um dos planos com preço promocional. A semana promocional vale tanto para novos sócios quanto para quem tem interesse de renovar o período de associação.

A semana começa na sexta-feira (9) e vai até o dia 17. O clube terá ações promocionais sendo realizadas no Shopping Paralela durante o período. Novas ações serão realizadas pelo Leão a cada 5 mil novos sócios, meta estabelecida pela diretoria. Em relação às formas de pagamento, o Vitória revelou que também será possível se associar utilizando crédito à vista, crédito até dez vezes, débito à vista e crédito recorrente.

No dia 17 de janeiro, o Vitória fará a "Lavagem do Leão", um evento musical destinado para torcedores do clube na Toca Colossal. Sócio torcedores não pagam para entrar no evento, enquanto outros torcedores pagam R$ 40,00. A ideia do clube é realizar um evento por mês.

*Texto em atualização

