Vitória encaminha contratação de mais um zagueiro para a temporada

Após anunciar Ricciele, Leão avança por Caio Marcelo, destaque do futebol sul-coreano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:38

Após anunciar a contratação de Ricciele, o Vitória já tem encaminhada a chegada de mais um zagueiro. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (12), o presidente Fábio Mota revelou que apenas pendências burocráticas impediam tanto o anúncio de Ricciele quanto o de Caio Marcelo, defensor que estava no Daegu, da Coreia do Sul.

Com a oficialização de Ricciele, a expectativa é que Caio Marcelo seja anunciado em breve pelo clube. Caso se confirme, o zagueiro será a quarta contratação do Leão para esta temporada, juntando-se a Ricciele, ao volante Caíque Gonçalves e ao lateral-direito Matheusinho. O número não inclui as aquisições em definitivo de Erick e Baralhas, além da renovação do empréstimo de Jamerson.

Zagueiro canhoto de 1,87m, Caio Marcelo atuou nas últimas duas temporadas no futebol sul-coreano, defendendo o Daegu. Ao todo, disputou 50 partidas pela equipe, marcou seis gols e distribuiu duas assistências. Se em sua primeira temporada não foi titular absoluto, na segunda se consolidou como um dos principais nomes da posição no campeonato, apesar de o Daegu ter sido rebaixado na lanterna, com a pior defesa da competição — 67 gols sofridos em 38 jogos.

Na última temporada, Caio entrou em campo 32 vezes, marcou cinco gols — mais do que qualquer outro zagueiro da liga — e deu duas assistências. Defensivamente, destacou-se ao liderar a posição em cortes por jogo (6,9), além de ser o segundo em interceptações (1,6) e o oitavo em desarmes (1,4). Em contrapartida, apresentou dificuldades na saída de bola: teve média de 37,5 passes certos por partida (84% de aproveitamento) e média de apenas 2,9 bolas longas certas por jogo.

Antes do período no futebol sul-coreano, Caio Marcelo passou por Brasil, África do Sul e Portugal. Formado nas categorias de base de Nova Iguaçu e Vasco, estreou como profissional pelo Orlando Pirates, da África do Sul. O zagueiro também atuou por Casa Pia, Águeda e Trofense, em Portugal, além do Hwaseong, da Coreia do Sul, clube pelo qual não chegou a entrar em campo.

