FESTA NA TOCA

Vitória anuncia Lavagem do Leão com show de Oh Polêmico; veja como entrar de graça

Evento acontece no próximo dia 17 de janeiro na Toca do Colossal com entrada gratuita para sócios torcedores

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:41

Lavagem do Leão ocorrerá no próximo dia 17 Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória promoverá no dia 17 de janeiro, a partir das 16h, a primeira edição da Lavagem do Leão, evento que será realizado na Toca do Colossal, estrutura anexa ao Barradão, no bairro de Canabrava. A iniciativa marca o início da temporada rubro-negra com uma proposta de confraternização entre clube e torcida, reunindo música, animação e clima de festa.

A Lavagem do Leão contará com apresentações musicais de Yan e Oh Polêmico, atrações confirmadas para comandar o palco e embalar o público ao longo da tarde. A entrada será gratuita para sócios-torcedores do Vitória, enquanto os torcedores não associados poderão participar mediante o pagamento de R$ 40.

O evento faz parte das ações do Vitória para valorizar e ampliar o quadro de associados. Atualmente com cerca de 31 mil sócios-torcedores, o clube lançou a Semana do Sócio Torcedor, que começa nesta sexta-feira (9) até o próprio dia 17 de janeiro. Durante o período, haverá condições promocionais tanto para novos sócios quanto para renovações, além de ações presenciais no Shopping Paralela.

De acordo com o diretor do programa Sou Mais Vitória, Éder Miranda, os planos de associação passarão por reajustes em 2026, o que reforça o caráter estratégico da campanha. O clube também estabeleceu metas de crescimento, com novas ações previstas a cada 5 mil sócios conquistados.

