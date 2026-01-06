SAÚDE

A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso

Bebida quente com chá verde e mel opcional é lembrada por apoiar bem-estar e digestão

Agência Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:00

Mistura simples com chá verde reforça a tendência das bebidas detox voltadas a metabolismo e intestino. Crédito: PEXELS

Bebidas detox seguem em alta por combinarem ingredientes naturais e por serem ligadas ao bem-estar. Entre as receitas mais comentadas, o chá verde aparece como base com foco em metabolismo e intestino.

Barbara Kovalenko, nutricionista e consultora de nutrição da Lasta, indica uma bebida detox de chá verde com três ingredientes. A proposta inclui apoio à saúde intestinal e ao processo de perda de peso.

O consumo é pensado como parte de um estilo de vida equilibrado e saudável. Dessa forma, a bebida entra como complemento, com resultados dependentes da rotina.

Por que o “detox” continua atraindo

Receitas com frutas, vegetais, ervas e especiarias costumam parecer acessíveis e fáceis de encaixar. Por isso, se tornaram uma escolha comum para quem quer ajustes simples.

Algumas combinações são procuradas por quem busca melhorar a digestão e apoiar o metabolismo. Nesse contexto, o chá verde aparece com frequência.

O que se associa ao chá verde

O chá verde é descrito como aliado por conter antioxidantes e cafeína. Essa dupla é associada ao aumento da taxa metabólica, o que pode favorecer a queima de calorias.

Por consequência, ele se tornou comum em bebidas detox voltadas ao emagrecimento. Ainda assim, a proposta é manter o consumo dentro de hábitos saudáveis.

Catequinas e intestino

As catequinas do chá verde são associadas ao suporte à saúde digestiva e a um intestino mais estável. Elas também são ligadas ao apoio aos processos naturais de desintoxicação do corpo.

Estudos mencionados indicam que catequinas ajudam a reduzir inflamação intestinal e podem inibir bactérias nocivas. Por isso, o ingrediente é relacionado a equilíbrio intestinal.

O que a nutricionista afirma

"O chá verde contém antioxidantes que podem ajudar a proteger contra danos celulares e inflamações. Também pode ajudar a acelerar o metabolismo e promover a perda de peso", afirma Kovalenko.

A fala sustenta o uso do chá verde em bebidas detox com foco em metabolismo. Ao mesmo tempo, a proposta segue vinculada a um estilo de vida equilibrado e saudável.

Como fazer em casa

Para preparar, use 1 saquinho de chá verde em 1 xícara de água quente. Se preferir, coloque 1 colher de chá de mel, que é opcional na receita.