ESPAÇO EXCLUSIVO

Pedro Scooby cria perfil no OnlyFans: 'Quero compartilhar o que há por trás das câmeras'

Surfista prometeu mostrar sua vida dentro e fora do mar

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 11:19

Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby entrou para o time de famosos que estão na plataforma adulta OnlyFans. O surfista criou seu perfil no site de conteúdos por assinatura nesta quinta-feira (6), e prometeu mostrar sua vida dentro e fora do mar. As informações são do Portal Leo Dias.>

A ideia é produzir materiais exclusivos sobre a sua rotina e estilo de vida, como bastidores das competições, momentos de lazer, viagens e conexões pessoais, além de compartilhar como é sua preparação física e mental para os torneios. >

“Eu sempre acreditei que a vida é sobre conexão e energia, e o OnlyFans é mais uma maneira de me aproximar de quem acompanha a minha jornada. Quero compartilhar o que há por trás das câmeras, desde os preparativos para encarar as ondas gigantes até os momentos mais leves do dia a dia. O surfe é meu mundo, mas minha história vai além do mar, e estou animado para dividir tudo isso de um jeito mais direto e real”, disse Scooby.>

Atualmente, o surfista se prepara para o Nazaré Big Wave Challenge, principal campeonato de ondas gigantes do mundo, em Portugal. Ele é o atual campeão das duplas, ao lado de Lucas Chumbo.>