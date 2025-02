NEM ELE ESCAPA!

Não reconheceu?! Neymar é 'barrado' antes de reestreia pelo Santos; veja vídeo

Jogador precisou mostrar credencial ao chegar na Vila Belmiro

A reestreia de Neymar pelo Santos teve um momento inusitado antes mesmo de o craque entrar no campo. Ao chegar na Vila Belmiro para a partida contra o Botafogo-SP, o craque foi 'barrado' pelo segurança, e teve que mostrar a credencial para ser liberado e entrar no estádio. O vídeo vem viralizando nas redes sociais.>

"Tem que conferir mesmo (risos). O sósia do cara está fazendo a festa por aí", brincou um seguidor. "O segurança fingindo que leu a credencial do Ney", escreveu outro. "Vai saber se é o sósia querendo trocar né", disse um terceiro.>

O fiscal verificando a credencial do Neymar foi um grande momento do Santos Futebol Clube! ? https://t.co/cIbXMYbkOB

Neymar entrou em campo no intervalo e atuou por cerca de 50 minutos no empate em 1x1 com o Botafogo-SP, na quarta-feira (5), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O camisa 10 por pouco não marcou um golaço na partida, que aconteceu no dia de seu aniversário de 33 anos.>