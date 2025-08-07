Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:00
A diretoria do Esporte Clube Vitória recebeu, nesta quinta-feira (7), a apresentação oficial do projeto da Arena Barradão. A proposta foi detalhada por representantes do consórcio SD Plan e AR Fast Food, responsável pela elaboração e futura execução da obra.
Durante a reunião, foram discutidos aspectos técnicos, estruturais e de viabilidade financeira do empreendimento. O aporte inicial previsto é de R$ 355 milhões, com investimento total estimado em R$ 1,4 bilhão ao longo dos 35 anos de concessão.
Participaram da apresentação Juliano Aniteli (Grupo AR), Leonardo Pereira (SD Arenas), Danilo Carvalho (arquiteto e representante da SD Plan) e Luiz Payoli (consultor do consórcio). Pelo lado do Vitória, estiveram presentes o presidente Fábio Mota, o vice-presidente Djalma Abreu, o presidente do Conselho Fiscal Raimundo Viana, além de outros diretores do clube.
O projeto prevê uma arena multiuso com capacidade para receber jogos do Vitória e grandes eventos, incluindo shows internacionais, atualmente fora do circuito de Salvador por falta de estrutura adequada. Também estão previstos espaços como shopping, museu, restaurantes, camarotes e áreas de convivência, demandas que, segundo o clube, partiram da própria torcida.
A Arena Barradão é parte de um plano de modernização e reposicionamento do clube no cenário esportivo e de entretenimento da capital baiana. Ainda não há prazo oficial divulgado para o início das obras.