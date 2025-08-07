MULHERES DE AÇO

Bahia vence o Grêmio e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Gica fez o gol da classificação das Mulheres de Aço

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:18

Grêmio x Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Grêmio por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O único gol da partida foi marcado por Gica, aos 27 minutos do segundo tempo, após bela jogada individual da atacante.

As Mulheres de Aço começaram o jogo com mais posse de bola e intensidade no ataque. Nos primeiros minutos, criaram boas chances, principalmente em jogadas pelas pontas com Vilma e Cassia. O Grêmio equilibrou a partida depois dos 10 minutos, mas o Bahia seguiu insistindo no setor ofensivo, obrigando a goleira Raissa a trabalhar em diversas finalizações, inclusive em um quase gol olímpico de Nalon, na primeira etapa.

A segunda etapa seguiu equilibrada, com as duas equipes criando oportunidades. O gol da classificação tricolor saiu após arrancada de Gica pela esquerda, que venceu a marcação e finalizou de perna esquerda, sem chances para a goleira gremista.

Após o apito final, o técnico Felipe Freitas destacou o desempenho da equipe e comemorou a evolução das atletas. “Um balanço muito positivo. Muito feliz no gol da Gica, que vem trabalhando bastante. [...] Estou muito satisfeito com a equipe de maneira geral. Agora é aproveitar esse pequeno descanso, essa pequena comemoração e já resgatar as páginas que nós já começamos a trabalhar o Corinthians”, afirmou, referindo-se ao próximo desafio pela Série A1 do Campeonato Brasileiro.