Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia vence o Grêmio e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Gica fez o gol da classificação das Mulheres de Aço

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:18

Grêmio x Bahia
Grêmio x Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Grêmio por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O único gol da partida foi marcado por Gica, aos 27 minutos do segundo tempo, após bela jogada individual da atacante.

As Mulheres de Aço começaram o jogo com mais posse de bola e intensidade no ataque. Nos primeiros minutos, criaram boas chances, principalmente em jogadas pelas pontas com Vilma e Cassia. O Grêmio equilibrou a partida depois dos 10 minutos, mas o Bahia seguiu insistindo no setor ofensivo, obrigando a goleira Raissa a trabalhar em diversas finalizações, inclusive em um quase gol olímpico de Nalon, na primeira etapa.

A segunda etapa seguiu equilibrada, com as duas equipes criando oportunidades. O gol da classificação tricolor saiu após arrancada de Gica pela esquerda, que venceu a marcação e finalizou de perna esquerda, sem chances para a goleira gremista.

Leia mais

Imagem - Bahia apresenta novo uniforme 3 com design que celebra a identidade nordestina

Bahia apresenta novo uniforme 3 com design que celebra a identidade nordestina

Imagem - Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor jogadora na Bola de Ouro

Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor jogadora na Bola de Ouro

Imagem - Bahia vende Diego Rosa para clube do Chipre e mantém parte dos direitos econômicos

Bahia vende Diego Rosa para clube do Chipre e mantém parte dos direitos econômicos

Após o apito final, o técnico Felipe Freitas destacou o desempenho da equipe e comemorou a evolução das atletas. “Um balanço muito positivo. Muito feliz no gol da Gica, que vem trabalhando bastante. [...] Estou muito satisfeito com a equipe de maneira geral. Agora é aproveitar esse pequeno descanso, essa pequena comemoração e já resgatar as páginas que nós já começamos a trabalhar o Corinthians”, afirmou, referindo-se ao próximo desafio pela Série A1 do Campeonato Brasileiro.

O adversário do Bahia nas oitavas da Copa do Brasil será definido em sorteio na sede da CBF, na próxima terça-feira (12). Enquanto isso, o time já foca no confronto diante do Corinthians, neste sábado (9), pelas quartas de final do Brasileirão A1.

Mais recentes

Imagem - Estêvão é o único brasileiro indicado ao Troféu Kopa da Bola de Ouro 2025

Estêvão é o único brasileiro indicado ao Troféu Kopa da Bola de Ouro 2025
Imagem - Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão

Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão
Imagem - Vitória vence o Mixto de virada e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Vitória vence o Mixto de virada e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil
02

Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
03

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
04

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares