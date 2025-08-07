Acesse sua conta
Bahia apresenta novo uniforme 3 com design que celebra a identidade nordestina

Camisa em tom vinho com sóis dourados exalta força, criatividade e luz da região nordestina

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:03

Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025
Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025 Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia e a Puma, fornecedora do clube, lançaram oficialmente, nesta sexta-feira (8), o terceiro uniforme da temporada 2025. O novo modelo será estreado no sábado (9), na partida contra o Fluminense, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um design que tem o sol como elemento central, a camisa apresenta tonalidade vinho com contornos amarelos que formam a composição gráfica de vários sóis. A proposta é reforçar a identidade regional e valorizar a cultura nordestina por meio de símbolos associados à força, transformação e à luz característica do sertão baiano.

Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025

Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025 por Divulgação/EC Bahia
Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025 por Divulgação/EC Bahia
Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025 por Divulgação/EC Bahia
Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025 por Divulgação/EC Bahia
Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025 por Divulgação/EC Bahia
Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025 por Divulgação/EC Bahia
1 de 6
Uniforme 3 do Bahia para a temporada 2025 por Divulgação/EC Bahia

Antes mesmo do lançamento oficial, imagens vazadas nas redes sociais levantaram especulações entre torcedores sobre uma possível homenagem ao cineasta baiano Glauber Rocha. A interpretação se deu principalmente pelos sóis estampados na camisa, que lembram o cartaz do clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol.

A presença de um garoto com uma câmera no vídeo oficial de lançamento também evocou a célebre frase atribuída a Glauber – “uma câmera na mão, uma ideia na cabeça” –, fortalecendo a associação. No entanto, nem o cineasta nem suas obras são citados de forma explícita em nenhum momento da campanha.

A peça audiovisual que acompanha o lançamento integra a campanha “Bahia de Todas as Artes”, iniciada em março com os uniformes HOME & AWAY. O novo capítulo, batizado de “Tropical, Novo e Marginal”, mantém o foco na valorização da cultura nordestina, com trilha sonora original, direção cinematográfica e participação de artistas locais.

“Nosso terceiro uniforme é uma afirmação da força criativa da Bahia e do Nordeste. Buscamos uma camisa que fosse além do convencional, algo que causasse impacto visual e ao mesmo tempo carregasse um discurso. Acreditamos que, juntos da PUMA, conseguimos usar essa oportunidade para propor algo novo, provocativo e alinhado ao nosso tempo”, afirmou Rafael Soares, diretor de Marketing do Esporte Clube Bahia SAF.

A camisa aposta em um visual minimalista, com gola careca e tipografia exclusiva no sign off “Tropical, Novo e Marginal”. Segundo a diretora de Marketing da PUMA, Luciana Soares, o projeto reforça o compromisso da marca com a expressão cultural no esporte. “O novo design mostra como o futebol também é sobre contar histórias, resgatar memórias e provocar emoções”, disse. “Poder contar com um parceiro como o Bahia, que confia e nos oferece abertura para desenvolvermos um lançamento tão rico culturalmente e alinhado à identidade do clube e da sua torcida é extremamente gratificante, estamos felizes com o resultado”, completou.

