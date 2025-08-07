FUTEBOL

Bahia vende Diego Rosa para clube do Chipre e mantém parte dos direitos econômicos

Meia defendia o Internacional por empréstimo e foi negociado com o Apoel FC

Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:47

Diego Rosa Crédito: Tiago Caldas/ECB

O meia Diego Rosa, que pertencia ao Bahia, está de saída do futebol brasileiro. O jogador foi vendido em definitivo para o Apoel FC, do Chipre, após passagem recente por empréstimo pelo Internacional. A negociação foi confirmada pelo Bahia nesta quarta-feira (7).

Apesar da venda, o Tricolor de Aço manteve 50% dos direitos econômicos do atleta e ainda poderá receber valores adicionais caso ele cumpra metas estabelecidas no novo clube.

Natural de Minas Gerais, Diego Rosa chegou ao Bahia em 2023. No seu primeiro ano em Salvador, participou de 27 partidas. Em 2024, entrou em campo apenas três vezes antes de ser emprestado novamente ao Lommel, da Bélgica, e em seguida ao Internacional de Porto Alegre, onde jogou em sete partidas.

Sem espaço no Colorado, o meia encerra momentaneamente sua trajetória no futebol brasileiro rumo ao Chipre.

Ao todo, Diego Rosa somou 30 jogos com a camisa do Bahia. Em nota oficial, o clube agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso ao atleta na nova etapa da carreira.

Leia

O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do meio-campista Diego Rosa.

O jogador foi negociado com o Apoel FC, do Chipre. O Esquadrão mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a bônus por metas alcançadas em seu novo clube.

Diego Rosa estava emprestado desde fevereiro deste ano ao Internacional de Porto Alegre.

Contratado pelo Bahia em 2023, ele defendeu o Tricolor em 30 oportunidades.