Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia vende Diego Rosa para clube do Chipre e mantém parte dos direitos econômicos

Meia defendia o Internacional por empréstimo e foi negociado com o Apoel FC

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:47

Diego Rosa
Diego Rosa Crédito: Tiago Caldas/ECB

O meia Diego Rosa, que pertencia ao Bahia, está de saída do futebol brasileiro. O jogador foi vendido em definitivo para o Apoel FC, do Chipre, após passagem recente por empréstimo pelo Internacional. A negociação foi confirmada pelo Bahia nesta quarta-feira (7).

Apesar da venda, o Tricolor de Aço manteve 50% dos direitos econômicos do atleta e ainda poderá receber valores adicionais caso ele cumpra metas estabelecidas no novo clube.

Natural de Minas Gerais, Diego Rosa chegou ao Bahia em 2023. No seu primeiro ano em Salvador, participou de 27 partidas. Em 2024, entrou em campo apenas três vezes antes de ser emprestado novamente ao Lommel, da Bélgica, e em seguida ao Internacional de Porto Alegre, onde jogou em sete partidas.

Sem espaço no Colorado, o meia encerra momentaneamente sua trajetória no futebol brasileiro rumo ao Chipre. 

Ao todo, Diego Rosa somou 30 jogos com a camisa do Bahia. Em nota oficial, o clube agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso ao atleta na nova etapa da carreira.

Leia

O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do meio-campista Diego Rosa.

O jogador foi negociado com o Apoel FC, do Chipre. O Esquadrão mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a bônus por metas alcançadas em seu novo clube.

Diego Rosa estava emprestado desde fevereiro deste ano ao Internacional de Porto Alegre.

Contratado pelo Bahia em 2023, ele defendeu o Tricolor em 30 oportunidades.

O Bahia agradece os serviços prestados e deseja muita sorte ao atleta em seu novo desafio.

Mais recentes

Imagem - Bahia segura o empate contra o Retrô e avança às quartas de final da Copa do Brasil

Bahia segura o empate contra o Retrô e avança às quartas de final da Copa do Brasil
Imagem - Ídolos de gigantes europeus são anunciados por times da MLS

Ídolos de gigantes europeus são anunciados por times da MLS
Imagem - ‘Pelé palestino’ morre em ataque aéreo de Israel na Faixa de Gaza

‘Pelé palestino’ morre em ataque aéreo de Israel na Faixa de Gaza

MAIS LIDAS

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
01

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
02

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas
03

Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado