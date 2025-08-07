Acesse sua conta
Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida; veja quando

Oito clubes vão participar da próxima fase da competição

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:17

Taça da Copa do Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O sorteio que define os confrontos da quartas de finais da Copa do Brasil tem data definida para acontecer. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as bolinhas vão definir quais times se encaram na próxima fase em um evento na próxima terça-feira (12).

A CBF fará a cerimônia do sorteio às 10h na sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro. Após os confrontos da quarta-feira (6), Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense já estão garantidos nas quartas. As duas últimas vagas vão ficar entre Vasco, Cruzeiro, CSA e CRB.

Times garantidos nas quartas da Copa do Brasil

Athletico-PR por Divulgação/Athletico-PR
Atlético-MG  por Divulgação/Atlético-MG
Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Botafogo por Divulgação/Botafogo
Yuri Alberto por Rodrigo Coca / Agência Corinthians
Fluminense por Divulgação/Fifa
1 de 6
Athletico-PR por Divulgação/Athletico-PR

Depois do sorteio, as partidas das quartas estão programadas para as datas base dos dias 27 de agosto e 11 de setembro.

Veja todas as datas das próximas fases da competição:

Sorteio das quartas de final: terça-feira, 12 de agosto, às 10h;

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Finais: 2 e 9 de novembro.

