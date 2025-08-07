Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida; veja quando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:17
O sorteio que define os confrontos da quartas de finais da Copa do Brasil tem data definida para acontecer. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as bolinhas vão definir quais times se encaram na próxima fase em um evento na próxima terça-feira (12).
A CBF fará a cerimônia do sorteio às 10h na sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro. Após os confrontos da quarta-feira (6), Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense já estão garantidos nas quartas. As duas últimas vagas vão ficar entre Vasco, Cruzeiro, CSA e CRB.
Times garantidos nas quartas da Copa do Brasil
Depois do sorteio, as partidas das quartas estão programadas para as datas base dos dias 27 de agosto e 11 de setembro.
Veja todas as datas das próximas fases da competição:
Sorteio das quartas de final: terça-feira, 12 de agosto, às 10h;
Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
Semifinais: 5 e 19 de outubro;
Finais: 2 e 9 de novembro.