Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano

Carol Neves
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:03
O Botafogo, que viveu um ano histórico em 2024, entrou na seleta lista dos indicados ao prêmio de melhor clube do mundo pela Bola de Ouro 2025. A honraria, uma das mais prestigiadas do futebol mundial, reconhece o desempenho de equipes em competições nacionais e internacionais.
A equipe alvinegra conquistou a América ao vencer a Libertadores pela primeira vez em sua história. A final foi disputada em Buenos Aires, onde o time bateu o Atlético-MG por 3 a 1. No mesmo ano, o Botafogo também ergueu a taça do Campeonato Brasileiro, coroando uma excelente temporada.
Na relação divulgada, o Botafogo aparece ao lado de grandes potências do futebol europeu. Também foram indicados Barcelona, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain. O Chelsea venceu a Copa do Mundo de Clubes, enquanto o PSG foi campeão da Champions League. Barcelona e Liverpool foram campeões dos respectivos torneios nacionais.
Apesar do destaque internacional, o Botafogo foi eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes pelo Palmeiras. Antes disso, o time brasileiro chegou a vencer o PSG por 1 a 0 na fase de grupos, com gol de Igor Jesus.
Comandado por Davide Ancelotti, o time tenta manter a boa fase. Nesta quarta-feira, venceu o RB Bragantino por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na Libertadores 2025, já está nas oitavas de final, e ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro.