'O xerife chegou!': Juazeirense confirma contratação de Victor Ramos

Zagueiro vai reforçar time baiano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:36

Victor Ramos
Victor Ramos Crédito: Reprodução

A Juazeirense utilizou suas redes sociais neste domingo (16) para confirmar a chegada de Victor Ramos ao elenco. O anúncio veio acompanhado da frase celebratória “O xerife chegou!”, destacando o estilo marcante do defensor.

O clube também publicou uma mensagem reforçando o entusiasmo com o novo reforço: “Victor Ramos agora é do Cancão de Fogo! O zagueiro mais raiz do futebol brasileiro, com passagens por Palmeiras e Vitória, desembarca no sertão para defender as cores da Juazeirense. Bem-vindo, Victor Ramos!”

Com isso, o experiente zagueiro passa a integrar a equipe baiana para a sequência da temporada.

Vitória

