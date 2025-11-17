FUTEBOL

'O xerife chegou!': Juazeirense confirma contratação de Victor Ramos

Zagueiro vai reforçar time baiano

A Juazeirense utilizou suas redes sociais neste domingo (16) para confirmar a chegada de Victor Ramos ao elenco. O anúncio veio acompanhado da frase celebratória “O xerife chegou!”, destacando o estilo marcante do defensor.

O clube também publicou uma mensagem reforçando o entusiasmo com o novo reforço: “Victor Ramos agora é do Cancão de Fogo! O zagueiro mais raiz do futebol brasileiro, com passagens por Palmeiras e Vitória, desembarca no sertão para defender as cores da Juazeirense. Bem-vindo, Victor Ramos!”