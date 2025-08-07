Vini Jr e Raphinha são finalistas da Bola de Ouro 2025; veja lista completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:56
Dois brasileiros estão entre os indicados à Bola de Ouro 2025: Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr., do Real Madrid. A premiação, organizada pela revista France Football, reconhece o melhor jogador da temporada europeia 2024/25. O vencedor será anunciado no dia 22 de setembro, em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris.
A lista reúne 30 jogadores e inclui grandes nomes do futebol europeu, como Jude Bellingham, Harry Kane, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Lautaro Martínez e Kylian Mbappé, além de jovens em ascensão como Lamine Yamal, Désiré Doué e Cole Palmer.
Veja os principais indicados à Bola de Ouro 2025:
Além da categoria principal, a premiação também divulgará os vencedores dos troféus Kopa (melhor jogador sub-21), Yashin (melhor goleiro) e dos melhores técnicos.
No Troféu Kopa, o Brasil é representado por Estêvão, ex-Palmeiras, que concorre ao lado de promessas como Yamal. Entre os goleiros indicados ao Troféu Yashin, Alisson Becker, do Liverpool, é o único brasileiro na disputa. Ele venceu o prêmio em 2019.
Já entre os técnicos, Arthur Elias, da seleção feminina do Brasil e campeão da Copa América, foi lembrado na categoria de melhor treinador do futebol feminino. No masculino, estão na lista Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Antonio Conte (Napoli) e Arne Slot (Liverpool).
A premiação considera o desempenho dos atletas entre agosto de 2024 e julho de 2025, com base em critérios esportivos, conquistas coletivas e individuais e comportamento em campo.