FUTEBOL

Vini Jr e Raphinha são finalistas da Bola de Ouro 2025; veja lista completa

Cerimônia acontece em 22 de setembro, em Paris

Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:56

Vinícius Jr e Raphinha Crédito: Reprodução

Dois brasileiros estão entre os indicados à Bola de Ouro 2025: Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr., do Real Madrid. A premiação, organizada pela revista France Football, reconhece o melhor jogador da temporada europeia 2024/25. O vencedor será anunciado no dia 22 de setembro, em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris.

A lista reúne 30 jogadores e inclui grandes nomes do futebol europeu, como Jude Bellingham, Harry Kane, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Lautaro Martínez e Kylian Mbappé, além de jovens em ascensão como Lamine Yamal, Désiré Doué e Cole Palmer.

Veja os principais indicados à Bola de Ouro 2025:

Dembélé (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter de Milão)

Guirassy (Borussia Dortmund)

Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres(Sporting)

Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Matinez (Inter de Milão)

Scott Mctominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Raphinha (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Van Dijk (Liverpool)

Vini Jr. (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

Além da categoria principal, a premiação também divulgará os vencedores dos troféus Kopa (melhor jogador sub-21), Yashin (melhor goleiro) e dos melhores técnicos.

No Troféu Kopa, o Brasil é representado por Estêvão, ex-Palmeiras, que concorre ao lado de promessas como Yamal. Entre os goleiros indicados ao Troféu Yashin, Alisson Becker, do Liverpool, é o único brasileiro na disputa. Ele venceu o prêmio em 2019.

Já entre os técnicos, Arthur Elias, da seleção feminina do Brasil e campeão da Copa América, foi lembrado na categoria de melhor treinador do futebol feminino. No masculino, estão na lista Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Antonio Conte (Napoli) e Arne Slot (Liverpool).