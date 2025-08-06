Ídolos de gigantes europeus são anunciados por times da MLS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 6 de agosto de 2025 às 20:32
A Major League Soccer (MLS) movimentou o mercado nesta quarta-feira (6) com a chegada de dois grandes nomes do futebol europeu. O Los Angeles FC anunciou a contratação do atacante sul-coreano Heung-Min Son, ídolo do Tottenham, enquanto o Vancouver Whitecaps, do Canadá, oficializou a chegada de Thomas Müller, lenda do Bayern de Munique.
Aos 33 anos, Son deixa o clube londrino após uma década vestindo a camisa dos Spurs. Durante esse período, disputou 454 partidas, marcou 173 gols e entrou para a história como o quinto maior artilheiro da equipe. Seu último ato pelo Tottenham foi levantar o tão esperado troféu da Liga Europa, em final contra o Manchester United, seu primeiro título pelo clube.
Heung-Min Son
“Estou muito orgulhoso por me juntar ao Los Angeles FC. Vim para levantar troféus e dar tudo por este clube, esta cidade e esta torcida”, declarou o sul-coreano, que reencontrará o goleiro Hugo Lloris, ex-companheiro de Tottenham, no elenco californiano.
A contratação de Son custou 22,4 milhões de euros (R$ 142 milhões), tornando-se a mais cara da história da MLS. Ele recusou propostas mais vantajosas financeiramente de clubes sauditas para atuar nos Estados Unidos.
Já o experiente Thomas Müller, de 35 anos, encerra uma trajetória lendária no Bayern de Munique para iniciar uma nova etapa no futebol canadense. O atacante alemão , que passou 25 anos no clube bávaro, colecionou 33 títulos, incluindo duas Champions League, dois Mundiais de Clubes e 13 Bundesligas. No total, foram 756 partidas, 250 gols e 222 assistências com a camisa do Bayern.
Para viabilizar a chegada de Müller, o Vancouver Whitecaps precisou negociar com o FC Cincinnati, que detinha os “direitos de descoberta” sobre o jogador, um mecanismo exclusivo da MLS que garante preferência na contratação de atletas internacionais. O acordo envolveu o pagamento de US$ 400 mil em General Allocation Money, uma moeda interna da liga usada em transferências e ajustes salariais.
Thomas Müller
O alemão assinou contrato até o fim da temporada, com possibilidade de renovação até o final de 2026. Neste primeiro período, ele aceitou uma redução salarial para não ocupar uma das vagas de "jogador designado", categoria especial da liga que permite salários acima do teto. A partir de 2026, ele poderá ser registrado sob essa condição.
“Ouvi falar muito bem da cidade, mas, acima de tudo, venho para vencer. Mal posso esperar para jogar diante da torcida e ajudar o time na reta final da temporada”, disse Müller, que chega ao Whitecaps em meio à boa campanha do clube, vice-líder da Conferência Oeste.