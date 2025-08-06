NOVOS RUMOS

Ídolos de gigantes europeus são anunciados por times da MLS

Heung-Min Son e Thomas Müller chegam à liga norte-americana após brilhantes passagens por Tottenham e Bayern de Munique

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 20:32

Heung-min Son e Thomas Müller Crédito: Shutterstock

A Major League Soccer (MLS) movimentou o mercado nesta quarta-feira (6) com a chegada de dois grandes nomes do futebol europeu. O Los Angeles FC anunciou a contratação do atacante sul-coreano Heung-Min Son, ídolo do Tottenham, enquanto o Vancouver Whitecaps, do Canadá, oficializou a chegada de Thomas Müller, lenda do Bayern de Munique.

Aos 33 anos, Son deixa o clube londrino após uma década vestindo a camisa dos Spurs. Durante esse período, disputou 454 partidas, marcou 173 gols e entrou para a história como o quinto maior artilheiro da equipe. Seu último ato pelo Tottenham foi levantar o tão esperado troféu da Liga Europa, em final contra o Manchester United, seu primeiro título pelo clube.

Heung-Min Son

“Estou muito orgulhoso por me juntar ao Los Angeles FC. Vim para levantar troféus e dar tudo por este clube, esta cidade e esta torcida”, declarou o sul-coreano, que reencontrará o goleiro Hugo Lloris, ex-companheiro de Tottenham, no elenco californiano.

A contratação de Son custou 22,4 milhões de euros (R$ 142 milhões), tornando-se a mais cara da história da MLS. Ele recusou propostas mais vantajosas financeiramente de clubes sauditas para atuar nos Estados Unidos.

Já o experiente Thomas Müller, de 35 anos, encerra uma trajetória lendária no Bayern de Munique para iniciar uma nova etapa no futebol canadense. O atacante alemão , que passou 25 anos no clube bávaro, colecionou 33 títulos, incluindo duas Champions League, dois Mundiais de Clubes e 13 Bundesligas. No total, foram 756 partidas, 250 gols e 222 assistências com a camisa do Bayern.

Para viabilizar a chegada de Müller, o Vancouver Whitecaps precisou negociar com o FC Cincinnati, que detinha os “direitos de descoberta” sobre o jogador, um mecanismo exclusivo da MLS que garante preferência na contratação de atletas internacionais. O acordo envolveu o pagamento de US$ 400 mil em General Allocation Money, uma moeda interna da liga usada em transferências e ajustes salariais.

Thomas Müller

O alemão assinou contrato até o fim da temporada, com possibilidade de renovação até o final de 2026. Neste primeiro período, ele aceitou uma redução salarial para não ocupar uma das vagas de "jogador designado", categoria especial da liga que permite salários acima do teto. A partir de 2026, ele poderá ser registrado sob essa condição.