Estêvão é o único brasileiro indicado ao Troféu Kopa da Bola de Ouro 2025

Jovem atacante de 18 anos, ex-Palmeiras, é o único brasileiro entre os indicados ao prêmio de melhor sub-21 do mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:06

Estêvão Crédito: Divulgação/Chelsea

A revista France Football anunciou nesta quinta-feira (7) os indicados ao Troféu Kopa 2025, premiação destinada ao melhor jogador sub-21 da temporada 2023/24. Entre os nomes revelados está o brasileiro Estêvão, de 18 anos, atualmente no Chelsea, da Inglaterra. Ele é o único representante do Brasil na lista.

Revelado pelo Palmeiras, Estêvão foi transferido para o clube inglês após se destacar no futebol brasileiro e participar da campanha do Verdão no último Mundial de Clubes. Seu último jogo pelo time paulista foi justamente contra o Chelsea, nas quartas de final da competição, quando marcou seu último gol com a camisa alviverde na derrota por 2 a 1.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Desde sua criação, em 2018, o Troféu Kopa já foi vencido por nomes como Mbappé, De Ligt, Pedri, Gavi, Bellingham e Yamal.

Veja todos os indicados

Pau Cubarsí (Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Desiré Doué (PSG)

Estêvão (Chelsea)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

João Neves (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Kenan Yildiz (Juventus)

Estêvão é o quarto brasileiro a figurar entre os indicados ao prêmio. Antes dele, Rodrygo (2018), Vini Jr (2019) e Savinho (2024) também disputaram o troféu.

Reforço aguardado pelo Chelsea desde o ano passado, o atacante foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (5). O elenco do clube inglês se reapresentou nesta semana para o início da pré-temporada, menos de um mês após a conquista do Mundial de Clubes, vencido com um 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, em Nova Jersey.