Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estêvão é o único brasileiro indicado ao Troféu Kopa da Bola de Ouro 2025

Jovem atacante de 18 anos, ex-Palmeiras, é o único brasileiro entre os indicados ao prêmio de melhor sub-21 do mundo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:06

Estêvão
Estêvão Crédito: Divulgação/Chelsea

A revista France Football anunciou nesta quinta-feira (7) os indicados ao Troféu Kopa 2025, premiação destinada ao melhor jogador sub-21 da temporada 2023/24. Entre os nomes revelados está o brasileiro Estêvão, de 18 anos, atualmente no Chelsea, da Inglaterra. Ele é o único representante do Brasil na lista.

Revelado pelo Palmeiras, Estêvão foi transferido para o clube inglês após se destacar no futebol brasileiro e participar da campanha do Verdão no último Mundial de Clubes. Seu último jogo pelo time paulista foi justamente contra o Chelsea, nas quartas de final da competição, quando marcou seu último gol com a camisa alviverde na derrota por 2 a 1.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Desde sua criação, em 2018, o Troféu Kopa já foi vencido por nomes como Mbappé, De Ligt, Pedri, Gavi, Bellingham e Yamal.

Leia mais

Imagem - Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor jogadora na Bola de Ouro

Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor jogadora na Bola de Ouro

Imagem - Vini Jr e Raphinha são finalistas da Bola de Ouro 2025; veja lista completa

Vini Jr e Raphinha são finalistas da Bola de Ouro 2025; veja lista completa

Imagem - Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano

Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano

Veja todos os indicados 

  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Desiré Doué (PSG)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • João Neves (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Estêvão é o quarto brasileiro a figurar entre os indicados ao prêmio. Antes dele, Rodrygo (2018), Vini Jr (2019) e Savinho (2024) também disputaram o troféu.

Reforço aguardado pelo Chelsea desde o ano passado, o atacante foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (5). O elenco do clube inglês se reapresentou nesta semana para o início da pré-temporada, menos de um mês após a conquista do Mundial de Clubes, vencido com um 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, em Nova Jersey.

“Estou muito feliz, é muito gratificante estar aqui, em um dos maiores clubes do mundo”, declarou o jogador ao site oficial do Chelsea.

Mais recentes

Imagem - Alisson é indicado ao Troféu Yashin e representa o Brasil na premiação de melhor goleiro do mundo

Alisson é indicado ao Troféu Yashin e representa o Brasil na premiação de melhor goleiro do mundo
Imagem - Bahia vence o Grêmio e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Bahia vence o Grêmio e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina
Imagem - Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão

Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil
02

Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
03

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
04

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares