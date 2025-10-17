Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'

Lateral paraguaio marcou o segundo gol do Leão na vitória por 2x1

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 00:34

Cáceres em entrevista após o Ba-Vi
Cáceres em entrevista após o Ba-Vi Crédito: Reprodução/GE

Alívio talvez seja a melhor palavra para definir o sentimento dos torcedores do Vitória após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na noite desta quinta-feira (16), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Além de vencer um clássico, o time quebrou uma série de tabus: voltou a triunfar sobre o rival na elite nacional após 11 anos e encerrou uma sequência de sete jogos sem vitória sobre o Bahia em todas as competições.

Mas mais importante ainda, o resultado mantém a equipe viva na luta contra o rebaixamento. Com os três pontos, o Leão chega a 28 pontos, permanecendo na 17ª colocação, três atrás da primeira equipe fora da zona de degola.

“O resultado foi muito importante. A gente sabe que a nossa situação não é boa, os times que estavam acima da tabela ganharam, então a gente estava obrigado a ganhar. Além disso, o clássico precisava ser vencido de qualquer jeito. Jogamos dentro da nossa casa e fomos justos vencedores”, destacou Raúl Cáceres, herói improvável da partida e autor do gol da vitória, em entrevista à transmissão do Sportv.

Veja como foi Vitória x Bahia pela 28ª rodada do Brasileirão

Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO

Agora, o Vitória se prepara para um verdadeiro jogo de seis pontos contra o Santos, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. A partida está marcada para segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada. Cáceres reforça a importância da próxima partida e das demais que restam até o fim do campeonato.

“A gente sabe que daqui até o final só tem finais. Então agora é tentar ir lá, se recuperar bem e fazer um grande jogo para conquistar os três pontos e voltar para Salvador com a vitória”, projetou o paraguaio.

Leia mais

Imagem - Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

Imagem - Aos 74 anos, morre ex-presidente do Vitória Agenor Gordilho

Aos 74 anos, morre ex-presidente do Vitória Agenor Gordilho

Imagem - PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

Apesar do ânimo elevado após derrotar o grande rival, o time terá desfalques importantes: Camutanga, Erick e Ronald estão suspensos por terem tomado o terceiro cartão amarelo, e Dudu foi expulso contra o Bahia. Mesmo assim, Cáceres demonstra confiança no restante do elenco.

“É ter que lidar com isso também. O clássico é assim, a gente sabe que está exposto a cartões, mas temos um elenco muito qualificado. Quem entrar vai dar o melhor para que a gente continue vencendo”, analisou.

Mais recentes

Imagem - Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’

Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’
Imagem - Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos
Imagem - Bahia e Vitória definidos para o clássico no Barradão; confira as escalações

Bahia e Vitória definidos para o clássico no Barradão; confira as escalações

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos