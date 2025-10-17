HERÓI IMPROVÁVEL

Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'

Lateral paraguaio marcou o segundo gol do Leão na vitória por 2x1

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 00:34

Cáceres em entrevista após o Ba-Vi Crédito: Reprodução/GE

Alívio talvez seja a melhor palavra para definir o sentimento dos torcedores do Vitória após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na noite desta quinta-feira (16), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Além de vencer um clássico, o time quebrou uma série de tabus: voltou a triunfar sobre o rival na elite nacional após 11 anos e encerrou uma sequência de sete jogos sem vitória sobre o Bahia em todas as competições.

Mas mais importante ainda, o resultado mantém a equipe viva na luta contra o rebaixamento. Com os três pontos, o Leão chega a 28 pontos, permanecendo na 17ª colocação, três atrás da primeira equipe fora da zona de degola.

“O resultado foi muito importante. A gente sabe que a nossa situação não é boa, os times que estavam acima da tabela ganharam, então a gente estava obrigado a ganhar. Além disso, o clássico precisava ser vencido de qualquer jeito. Jogamos dentro da nossa casa e fomos justos vencedores”, destacou Raúl Cáceres, herói improvável da partida e autor do gol da vitória, em entrevista à transmissão do Sportv.

Agora, o Vitória se prepara para um verdadeiro jogo de seis pontos contra o Santos, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. A partida está marcada para segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada. Cáceres reforça a importância da próxima partida e das demais que restam até o fim do campeonato.

“A gente sabe que daqui até o final só tem finais. Então agora é tentar ir lá, se recuperar bem e fazer um grande jogo para conquistar os três pontos e voltar para Salvador com a vitória”, projetou o paraguaio.

Apesar do ânimo elevado após derrotar o grande rival, o time terá desfalques importantes: Camutanga, Erick e Ronald estão suspensos por terem tomado o terceiro cartão amarelo, e Dudu foi expulso contra o Bahia. Mesmo assim, Cáceres demonstra confiança no restante do elenco.