Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Ator teria mantido conversas picantes com musa fitness

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:29

Gracyanne e João Vicente teriam mantido conversas íntimas
Gracyanne e João Vicente teriam mantido conversas íntimas Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa se envolveu em mais uma polêmica após uma burburinho de que a musa fitness teria trocado mensagens românticas com o ator João Vicente. A informação divulgada pelo Portal LeoDias nesta quinta-feira (16) virou assunto nas redes sociais.

João Vicente de Castro

Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo
Gilda Midani é mãe do ator João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
Gilda Midani é mãe do ator João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
Fernanda Paes Leme relembra mágoa ao descobrir romance de João Vicente com Sabrina Sato por Reprodução
João Vicente é seguido por Ricky Martin, mas não o segue de volta por Reprodução/Instagram
Gregório Duvivier e João Vicente de Castro por Reprodução
João Vicente de Castro interpreta Renato felipeli por Reprodução/TV Globo
Alice Wegmann e João Vicente são colegas de elenco em 'Vale Tudo" por Reprodução/Instagram
Resposta de João Vicente por Redes sociais
Gegório Duvivier e João Vicente de Castro em Portátil por Daniel Barboza/divulgação
Ator João Vicente de Castro também decidiu virar o ano na Bahia por Divulgação
1 de 11
Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa demente romance com João Vicente e comenta áudios

Gracyanne Barbosa demente romance com João Vicente e comenta áudios

Imagem - João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

Imagem - Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

João Vicente chegou a negar o envolvimento com a musa fitness. Gracyanne, por sua vez, também se pronunciou através das redes sociais, desmentindo a história, mas prints de conversas picantes entre os dois veio à tona, gerando outra versão da história.

Durante o programa “Melhor da Tarde”, o apresentador Leo Dias exibiu uma suposta conversa íntima entre o ator e a influenciadora. Na conversa, o ator afirma que a musa foi tomar um banho e pede para ver sua barriga. “Tenho muito tesão nela contraindo”, diz a mensagem que teria supostamente sido enviada por João Vicente.

“As veias pu** que pariu, você é muito gostosa”, continua a mensagem. O ator teria ligado para o portal Leo Dias e revelado que os dois se conheceram e nutriram uma admiração um pelo outro, mas ele negou que os dois tenham chegado a se beijar, como haviam afirmado.

O ator chegou a chamar a ex de Belo de “queridíssima” e “fofíssima”. Ele contou ainda que teve três situações de contato mais próximo com Gracyanne, mas que eles não chegaram a “ficarem”.

No entanto, áudios divulgados pela coluna Fábia Oliveira dão a entender que os dois estavam se conhecendo. “O João (Vicente de Castro) é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”, diz Gracyanne nos áudios que teriam sido gravados em abril deste ano.

Em entrevista à revista Quem, Gracyanne também negou envolvimento romântico com João Vicente. "Não sei de onde surgiu isso. Não falei nada sobre ele [João] ao programa. O conheço de vista. Admiro o trabalho, mas apenas isso”, garantiu a ex-BBB.

Leia mais

Imagem - 8 dicas para cuidar da saúde e da alimentação na menopausa

8 dicas para cuidar da saúde e da alimentação na menopausa

Imagem - 5 séries coreanas para maratonar no fim de semana

5 séries coreanas para maratonar no fim de semana

Imagem - 5 passos para organizar os tributos da empresa no fim de ano

5 passos para organizar os tributos da empresa no fim de ano

Mais recentes

Imagem - Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’

Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’
Imagem - Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio
Imagem - Eles estão entre nós! Conheça os primeiros humanos capazes de viver debaixo d'água

Eles estão entre nós! Conheça os primeiros humanos capazes de viver debaixo d'água

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)