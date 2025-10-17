CONFIRA

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Ator teria mantido conversas picantes com musa fitness

Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:29

Gracyanne e João Vicente teriam mantido conversas íntimas Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa se envolveu em mais uma polêmica após uma burburinho de que a musa fitness teria trocado mensagens românticas com o ator João Vicente. A informação divulgada pelo Portal LeoDias nesta quinta-feira (16) virou assunto nas redes sociais.

João Vicente de Castro 1 de 11

João Vicente chegou a negar o envolvimento com a musa fitness. Gracyanne, por sua vez, também se pronunciou através das redes sociais, desmentindo a história, mas prints de conversas picantes entre os dois veio à tona, gerando outra versão da história.

Durante o programa “Melhor da Tarde”, o apresentador Leo Dias exibiu uma suposta conversa íntima entre o ator e a influenciadora. Na conversa, o ator afirma que a musa foi tomar um banho e pede para ver sua barriga. “Tenho muito tesão nela contraindo”, diz a mensagem que teria supostamente sido enviada por João Vicente.

“As veias pu** que pariu, você é muito gostosa”, continua a mensagem. O ator teria ligado para o portal Leo Dias e revelado que os dois se conheceram e nutriram uma admiração um pelo outro, mas ele negou que os dois tenham chegado a se beijar, como haviam afirmado.

O ator chegou a chamar a ex de Belo de “queridíssima” e “fofíssima”. Ele contou ainda que teve três situações de contato mais próximo com Gracyanne, mas que eles não chegaram a “ficarem”.

No entanto, áudios divulgados pela coluna Fábia Oliveira dão a entender que os dois estavam se conhecendo. “O João (Vicente de Castro) é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”, diz Gracyanne nos áudios que teriam sido gravados em abril deste ano.