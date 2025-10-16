É REAL OU FICCÇÃO?

João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

Ator de 'Vale Tudo' negou qualquer envolvimento com a ex de Belo

Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 21:45

João Vicente e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução

João Vicente Castro e Gracyanne Barbosa estariam vivendo um romance proibido, ou pelo menos, ainda não assumido, segundo informou o Portal Léo Dias na tarde desta quinta-feira (16). O ator, porém, ligou para o portal após o suposto relacionamento vir à tona e esclareceu a história vivida com a musa fitness.

De acordo com João Vicente, os dois se conheceram e nutriram admiração um pelo outro, mas ele negou que os dois tenham chegado a se beijar. O ator chamou a ex de Belo de "queridíssima” e "fofíssima". Ele contou que teve três situações de contato mais próximo com a famosa, mas que eles não "ficaram".

Logo depois, porém, um áudio divulgado por Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, mostra que a situação com o ator que vive Renato Filipelli pode sim ter sido íntima e os dois terem "ficado" por um tempo.

“O João (Vicente de Castro) é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”, disse Gracyanne nos áudios que teriam sido gravados em abril deste ano.

Gracyanne se pronunciou

Em entrevista à Quem, Gracyanne também negou um envolvimento romântico com João Vicente de Castro. "Não sei de onde surgiu isso. Não falei nada sobre ele [João] ao programa. O conheço de vista. Admiro o trabalho, mas apenas isso”, garantiu a ex-BBB.