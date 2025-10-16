Acesse sua conta
João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

Ator de 'Vale Tudo' negou qualquer envolvimento com a ex de Belo

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 21:45

João Vicente e Gracyanne Barbosa
João Vicente e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução

João Vicente Castro e Gracyanne Barbosa estariam vivendo um romance proibido, ou pelo menos, ainda não assumido, segundo informou o Portal Léo Dias na tarde desta quinta-feira (16). O ator, porém, ligou para o portal após o suposto relacionamento vir  à tona e esclareceu a história vivida com a musa fitness. 

De acordo com João Vicente, os dois se conheceram e nutriram admiração um pelo outro, mas ele negou que os dois tenham chegado a se beijar. O ator chamou a ex de Belo de "queridíssima” e "fofíssima". Ele contou que teve três situações de contato mais próximo com a famosa, mas que eles não "ficaram". 

João Vicente e Gracyanne Barbosa

Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo
João Vicente e Gracyanne Barbosa por Reprodução
Ator João Vicente de Castro também decidiu virar o ano na Bahia por Divulgação
Gracyanne Barbosa nos Stories do Instagram: ... - Leia mais em https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/gracyanne-se-pronuncia-apos-lesao-e-fala-sobre-futuro-na-danca-dos-famosos-141985?loc=hp-secAgendadas-1&cpid=txt por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Globo/Léo Rosario
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) por Reprodução / TV Globo
Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto por Reprodução / Gshow
Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Imagem - 'Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão', contou Gracyanne sobre assalto com arma na cabeça

'Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão', contou Gracyanne sobre assalto com arma na cabeça

Imagem - Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro de luxo levado por bandidos: 'Colocaram a arma na minha cabeça'

Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro de luxo levado por bandidos: 'Colocaram a arma na minha cabeça'

Logo depois, porém, um áudio divulgado por Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, mostra que a situação com o ator que vive Renato Filipelli pode sim ter sido íntima e os dois terem "ficado" por um tempo. 

“O João (Vicente de Castro) é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”, disse Gracyanne nos áudios que teriam sido gravados em abril deste ano. 

Gracyanne se pronunciou

Em entrevista à Quem, Gracyanne também negou um envolvimento romântico com João Vicente de Castro. "Não sei de onde surgiu isso. Não falei nada sobre ele [João] ao programa. O conheço de vista. Admiro o trabalho, mas apenas isso”, garantiu a ex-BBB.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e bebê reborn por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa brinca ao descobrir preço dos ovos: “Não tenho culpa” por Reprodução
Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) por Reprodução / TV Globo
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto por Reprodução / Gshow
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reproduçào
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram

