ERA FIC

Gracyanne Barbosa demente romance com João Vicente e comenta áudios

Musa fitness usou as redes para negar o envolvimento amoroso com o ator

Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 23:52

Gracyanne Barbosa negou affair com João Vicente Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa resolveu esclarecer tudo sobre os rumores de um romance com o ator João Vicente de Castro, mas não deixou de fazer uma brincadeira para descontrair. A musa disse que não tem affair algum com o astro de "Vale Tudo" e brincou que o novo casal na verdade seria entre João e Fábio Porchat. O romance entre Gracyanne e Vicente de Castro foi apontado pelo Portal Léo Dias na tarde desta quinta-feira (16).

A ex de Belo chegou ainda a comentar os áudios que vieram à tona que confirmariam um envolvimento íntimo entre os dois. "A gente está dando muita risada eu e o João, eu sei que vocês ouviram os áudios mas era uma outra pessoa e, obviamente, quando tiver alguma coisa séria eu falo. Por enquanto não tem nada sério. Que dia louco", comentou Gracyanne, que teve seu carro de luxo roubado no Rio de Janeiro, também nesta quinta-feira (16).

Gracyanne Barbosa 1 de 13

Mais cedo, João Vicente também negou qualquer affair com Gracyanne, mas garantiu que acha ela uma "querida" e "fofíssima". "Adoro a Gra, mas vi poucas vezes. Acho uma mulher super legal, mas nunca ficamos", disse ao Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Em áudios expostos pela coluna Fábia Oliveira, do mesmo portal, Gracyanne Barbosa afirma o seguinte: “O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”. A fala seria de abril deste ano.

João Vicente e Gracyanne Barbosa 1 de 8