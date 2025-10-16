Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gracyanne Barbosa demente romance com João Vicente e comenta áudios

Musa fitness usou as redes para negar o envolvimento amoroso com o ator

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 23:52

Gracyanne Barbosa negou affair com João Vicente
Gracyanne Barbosa negou affair com João Vicente Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa resolveu esclarecer tudo sobre os rumores de um romance com o ator João Vicente de Castro, mas não deixou de fazer uma brincadeira para descontrair. A musa disse que não tem affair algum com o astro de "Vale Tudo" e brincou que o novo casal na verdade seria entre João e Fábio Porchat. O romance entre Gracyanne e Vicente de Castro foi apontado pelo Portal Léo Dias na tarde desta quinta-feira (16).

A ex de Belo chegou ainda a comentar os áudios que vieram à tona que confirmariam um envolvimento íntimo entre os dois. "A gente está dando muita risada eu e o João, eu sei que vocês ouviram os áudios mas era uma outra pessoa e, obviamente, quando tiver alguma coisa séria eu falo. Por enquanto não tem nada sério. Que dia louco", comentou Gracyanne, que teve seu carro de luxo roubado no Rio de Janeiro, também nesta quinta-feira (16).

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e bebê reborn por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa brinca ao descobrir preço dos ovos: “Não tenho culpa” por Reprodução
Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) por Reprodução / TV Globo
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto por Reprodução / Gshow
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reproduçào
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
1 de 13
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram

Mais cedo, João Vicente também negou qualquer affair com Gracyanne, mas garantiu que acha ela uma "querida" e "fofíssima". "Adoro a Gra, mas vi poucas vezes. Acho uma mulher super legal, mas nunca ficamos", disse ao Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Em áudios expostos pela coluna Fábia Oliveira, do mesmo portal, Gracyanne Barbosa afirma o seguinte: “O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”. A fala seria de abril deste ano.

João Vicente e Gracyanne Barbosa

Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo
João Vicente e Gracyanne Barbosa por Reprodução
Ator João Vicente de Castro também decidiu virar o ano na Bahia por Divulgação
Gracyanne Barbosa nos Stories do Instagram: ... - Leia mais em https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/gracyanne-se-pronuncia-apos-lesao-e-fala-sobre-futuro-na-danca-dos-famosos-141985?loc=hp-secAgendadas-1&cpid=txt por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Globo/Léo Rosario
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) por Reprodução / TV Globo
Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto por Reprodução / Gshow
1 de 8
Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo

Será, então, que tem outro João na vida de Gracyanne? Nada foi confirmado ainda.

Leia mais

Imagem - João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

Imagem - Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Imagem - 'Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão', contou Gracyanne sobre assalto com arma na cabeça

'Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão', contou Gracyanne sobre assalto com arma na cabeça

Tags:

Vale Tudo Affair

Mais recentes

Imagem - Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)

Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis

Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis
Imagem - Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos