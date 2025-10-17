Acesse sua conta
'Tínhamos que jogar fora do jeito que jogamos em casa', desabafa David Duarte após Ba-Vi

Tricolor foi derrotado pelo rival por 2x1 no Barradão

  Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa
  Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  Gilberto Barbosa

  Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:35

David Duarte disputa bola com jogador do Vitória durante Ba-Vi
David Duarte disputa bola com jogador do Vitória durante Ba-Vi

Perder um clássico é sempre negativo para o lado perdedor, independente do contexto. Se o Bahia sentia a ausência de figuras importantes dentro de campo, quem estava disponível também sentiu falta de desempenho da equipe dentro de campo, como é o caso do zagueiro David Duarte. Após a derrota por 2x1 para o Vitória no Barradão, o defensor tricolor saiu chateado pelo revés. Segundo o jogador, perder para um time que está na zona de rebaixamento é incompatível com as pretensões da equipe.

A gente sabe que clássico é um campeonato à parte, mas a gente não pode ganhar do Flamengo em casa, ganhar do Palmeiras, chegar aqui e perder. Para o nosso time, que quer brigar por coisas grandes, não pode perder aqui

David Duarte

Zagueiro do Bahia

Como visitante, o Bahia está há oito jogos sendo vazado. De acordo com o defensor, é preciso que o time minimize os erros para que os gols contra o Tricolor parem de acontecer. "A defesa não é só formada pelos zagueiros, mas pelo time todo. É concentrar mais nos jogos, se entregar um pouquinho mais. Não é que faltou isso hoje, mas temos que melhorar. Tem que diminuir o sofrimento fora de casa", afirmou.

Com o resultado, o Bahia permanece com 43 pontos, em 6º lugar, seis atrás do Mirassol, atual 4º colocado, que tem um jogo a mais. O Tricolor terá a chance de se reabilitar e seguir firme na briga pelo G-4 neste domingo (19), às 20h30, quando enfrenta o Grêmio na Arena Fonte Nova. David Duarte também reforça que o comportamento dentro de casa precisa ser mostrado longe da Arena Fonte Nova.

"A gente tinha que conseguir jogar fora de casa do jeito que a gente joga em casa, com o apoio da nossa torcida. Infelizmente, a gente não consegue, mas em casa sabemos que é diferente. Nosso torcedor está sempre nos colocando para cima. Agora é aproveitar esses dois jogos como mandante e triunfar", finalizou.

