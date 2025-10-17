SAIU NA BRONCA

'Tínhamos que jogar fora do jeito que jogamos em casa', desabafa David Duarte após Ba-Vi

Tricolor foi derrotado pelo rival por 2x1 no Barradão



Gilberto Barbosa

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:35

David Duarte disputa bola com jogador do Vitória durante Ba-Vi Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Perder um clássico é sempre negativo para o lado perdedor, independente do contexto. Se o Bahia sentia a ausência de figuras importantes dentro de campo, quem estava disponível também sentiu falta de desempenho da equipe dentro de campo, como é o caso do zagueiro David Duarte. Após a derrota por 2x1 para o Vitória no Barradão, o defensor tricolor saiu chateado pelo revés. Segundo o jogador, perder para um time que está na zona de rebaixamento é incompatível com as pretensões da equipe.

A gente sabe que clássico é um campeonato à parte, mas a gente não pode ganhar do Flamengo em casa, ganhar do Palmeiras, chegar aqui e perder. Para o nosso time, que quer brigar por coisas grandes, não pode perder aqui David Duarte Zagueiro do Bahia

Como visitante, o Bahia está há oito jogos sendo vazado. De acordo com o defensor, é preciso que o time minimize os erros para que os gols contra o Tricolor parem de acontecer. "A defesa não é só formada pelos zagueiros, mas pelo time todo. É concentrar mais nos jogos, se entregar um pouquinho mais. Não é que faltou isso hoje, mas temos que melhorar. Tem que diminuir o sofrimento fora de casa", afirmou.

Com o resultado, o Bahia permanece com 43 pontos, em 6º lugar, seis atrás do Mirassol, atual 4º colocado, que tem um jogo a mais. O Tricolor terá a chance de se reabilitar e seguir firme na briga pelo G-4 neste domingo (19), às 20h30, quando enfrenta o Grêmio na Arena Fonte Nova. David Duarte também reforça que o comportamento dentro de casa precisa ser mostrado longe da Arena Fonte Nova.

