VEJA O RECADO

Suposta filha manda recado no aniversário de Neymar: 'Pai'

Jogador completa 33 anos nesta quarta-feira (5)

O atacante Neymar está completando 33 anos nesta quarta-feira (5) e recebeu um recado de sua suposta filha, Jazmin Zoé, de 11 anos. No vídeo, a garota aparece falando em português: "Feliz aniversário, pai". Ela finaliza a mensagem mandando um beijo para o jogador. A gravação foi postada pela mãe da menina, a modelo húngara Gabriella Gáspár, nas redes sociais.>

A mulher afirma que o camisa 10 é o pai de Jazmin, embora um exame de DNA ainda não tenha sido realizado. Em dezembro do ano passado, ela se justificou por não ter submetido a filha ao teste depois de abrir uma vaquinha para poder custear as suas despesas. Ela teria se recusado mesmo após o jogador enviar material genético para o laboratório após determinação da Justiça.>

Gáspar ainda negou ter enviado em 2021 mensagens a Neymar nas quais pediria ajuda financeira ao craque. Prints vazados por amigos do jogador mostrariam que ela não se referia à filha, Jásmin, como sendo dele.>

"Boa tarde, me desculpe pela mensagem incômoda. Eu gostaria de pedir ajuda. Eu quero começar uma arrecadação de dinheiro para minha pequena garota porque minha filha está cronicamente doente (epiléptica)", dizia a mensagem, que teria sido enviada por ela para o Instagram de Neymar no dia 18 de outubro de 2021.>

"Antes que todos pensem que estou me escondendo e desaparecendo, não estou fazendo isso. Gostaria de esclarecer estas conversas que tem sido divulgadas sobre mim", começou, se referindo aos prints. >

"Meu Instagram foi hackeado há alguns anos, não mandei mensagem para ninguém me ajudar em nada. Além disso, eu nunca mentiria sobre a vida de ninguém, e nem brincaria com a vida de ninguém. Na situação atual, estou pensando na minha filha. Por que seria bom arruinar as nossas vidas? Quem seria 'inteligente' o suficiente para pensar que eu menti sobre algo tão importante? Definitivamente não estou mentindo", afirmou.>