PAREDÃO BR

Alisson é indicado ao Troféu Yashin e representa o Brasil na premiação de melhor goleiro do mundo

Goleiro do Liverpool volta a concorrer ao prêmio que já venceu em 2019 e será o único brasileiro na disputa

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:14

Alisson Becker (Liverpool) Crédito: Rafael Ribeiro (CBF)

O brasileiro Alisson Becker, do Liverpool, foi anunciado nesta quinta-feira (7) como um dos dez indicados ao Troféu Yashin da Bola de Ouro 2025, premiação que reconhece o melhor goleiro do mundo na temporada. Ele é o único representante do Brasil entre os concorrentes.

Vencedor do prêmio em 2019 e segundo colocado em 2022, Alisson busca repetir o feito após mais uma temporada de destaque na Inglaterra. Apesar de ter enfrentado problemas físicos ao longo do ano, o goleiro atuou em 35 partidas pelo Liverpool, sofreu 33 gols e terminou 12 jogos sem ser vazado. O clube terminou a Premier League com ampla vantagem na liderança.

A cerimônia de entrega do Troféu Yashin será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, junto à premiação principal da Bola de Ouro.

Entre os adversários de Alisson na disputa estão nomes como Gianluigi Donnarumma, campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain e vencedor do Yashin em 2020; Thibaut Courtois, do Real Madrid, premiado em 2022; e Emiliano "Dibu" Martínez, da seleção argentina e vencedor das duas últimas edições do troféu.

Confira todos os indicados: