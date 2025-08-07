Acesse sua conta
Alisson é indicado ao Troféu Yashin e representa o Brasil na premiação de melhor goleiro do mundo

Goleiro do Liverpool volta a concorrer ao prêmio que já venceu em 2019 e será o único brasileiro na disputa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:14

Alisson Becker (Liverpool)
Alisson Becker (Liverpool) Crédito: Rafael Ribeiro (CBF)

O brasileiro Alisson Becker, do Liverpool, foi anunciado nesta quinta-feira (7) como um dos dez indicados ao Troféu Yashin da Bola de Ouro 2025, premiação que reconhece o melhor goleiro do mundo na temporada. Ele é o único representante do Brasil entre os concorrentes.

Vencedor do prêmio em 2019 e segundo colocado em 2022, Alisson busca repetir o feito após mais uma temporada de destaque na Inglaterra. Apesar de ter enfrentado problemas físicos ao longo do ano, o goleiro atuou em 35 partidas pelo Liverpool, sofreu 33 gols e terminou 12 jogos sem ser vazado. O clube terminou a Premier League com ampla vantagem na liderança.

A cerimônia de entrega do Troféu Yashin será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, junto à premiação principal da Bola de Ouro.

Entre os adversários de Alisson na disputa estão nomes como Gianluigi Donnarumma, campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain e vencedor do Yashin em 2020; Thibaut Courtois, do Real Madrid, premiado em 2022; e Emiliano "Dibu" Martínez, da seleção argentina e vencedor das duas últimas edições do troféu.

Confira todos os indicados:

  • Alisson (Liverpool)
  • Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
  • Lucas Chevalier (Lille)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Dibu Martínez (Aston Villa)
  • Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  • David Raya (Arsenal)
  • Matz Sels (Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Inter de Milão)

