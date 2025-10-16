Acesse sua conta
O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

Schumacher teria dado um “sinal positivo” 12 anos após sofrer um grave acidente enquanto esquiava em Méribel, na França

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:31

Michael Schumacher
Michael Schumacher Crédito: Reprodução

Em 29 de dezembro de 2013, o mundo da Fórmula 1 recebia uma notícia que mudou o rumo do esporte em todo o mundo. O heptacampeão Michael Schumacher sofria um acidente grave de esqui em Méribel, na França. Desde então, o seu verdadeiro estado de saúde é um mistério, com silêncio e sigilo absoluto por parte de sua família e amigos mais próximos.

Um suposto “sinal positivo” por parte do campeão causou esperança em fãs pelo mundo. O jornalista Stéphane L’Hermitte, do L’Équipe, relatou que o ex-piloto autografou, neste ano, um capacete. A atitude foi considerada o primeiro “sinal positivo” visível em muitos anos.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

