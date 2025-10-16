O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:31
Em 29 de dezembro de 2013, o mundo da Fórmula 1 recebia uma notícia que mudou o rumo do esporte em todo o mundo. O heptacampeão Michael Schumacher sofria um acidente grave de esqui em Méribel, na França. Desde então, o seu verdadeiro estado de saúde é um mistério, com silêncio e sigilo absoluto por parte de sua família e amigos mais próximos.
Um suposto “sinal positivo” por parte do campeão causou esperança em fãs pelo mundo. O jornalista Stéphane L’Hermitte, do L’Équipe, relatou que o ex-piloto autografou, neste ano, um capacete. A atitude foi considerada o primeiro “sinal positivo” visível em muitos anos.