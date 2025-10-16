CAMPEÃO DE F1

O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

Schumacher teria dado um “sinal positivo” 12 anos após sofrer um grave acidente enquanto esquiava em Méribel, na França

Metrópoles

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:31

Michael Schumacher Crédito: Reprodução

Em 29 de dezembro de 2013, o mundo da Fórmula 1 recebia uma notícia que mudou o rumo do esporte em todo o mundo. O heptacampeão Michael Schumacher sofria um acidente grave de esqui em Méribel, na França. Desde então, o seu verdadeiro estado de saúde é um mistério, com silêncio e sigilo absoluto por parte de sua família e amigos mais próximos.