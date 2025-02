NEYDAY

Neymar volta com moicano para estreia com o Santos; veja vídeo

O jogador cortou o cabelo o mais próximo possível do corte que viralizou no Peixe para o jogo desta quarta-feira (5)

As redes sociais já repercutiram o vídeo do novo corte de cabelo de Neymar, feito para sua volta aos campos pelo Peixe. De volta com o histórico moicano que se tornou sua marca registrada no início da carreira no alvinegro, o craque está pensando em todos os detalhes para reviver a energia daquela época. >