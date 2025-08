QUE ACONTECEU?

Lance bizarro: Deyverson pisa duas vezes no goleiro do próprio time

Companheiro sentia dores após defesa

O empate entre Corinthians e Fortaleza neste domingo pelo Campeonato Brasileiro teve um momento fora do comum logo no primeiro tempo. Após uma defesa difícil, o goleiro Vinicius Silvestre, do Fortaleza, sentiu dores e ficou caído no gramado. Durante o atendimento ao companheiro de time, o atacante Deyverson protagonizou um lance curioso: aproximou-se calmamente e deu dois leves pisões na perna machucada do goleiro. >