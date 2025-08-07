Acesse sua conta
Histórico gol de Raudinei pelo Bahia completa 31 anos; relembre

Em 1994, gol aos 45 do segundo tempo garantiu o 40º título baiano do Tricolor no Ba-Vi de maior publico da história

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:10

Raudinei  Crédito: Antenor Pereira / CORREIO

O dia 7 de agosto de 1994 está marcado de forma definitiva na história do Esporte Clube Bahia. Foi nesta data que Raudinei marcou um dos gols mais emblemáticos do futebol baiano, garantindo o título estadual ao Tricolor. A partida, disputada na antiga Fonte Nova, teve clima de decisão e arquibancadas completamente lotadas.

Com 97.240 torcedores presentes, o clássico Ba-Vi daquele domingo registrou o maior público da história do confronto. O gol salvador de Raudinei aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando muitos já deixavam o estádio. Para os que permaneceram, a fé foi recompensada com um dos troféus mais icônicos da história do Bahia.

O gol foi construído em uma jogada rápida no ataque tricolor, quando a bola sobrou para Raudinei pelo lado esquerdo da grande área. O atacante dominou e bateu rasteiro, sem dar chance de defesa para o goleiro Roger. A bola estufou as redes e desencadeou uma explosão de emoção na Fonte Nova, encerrando o clássico com triunfo e título para o Esquadrão.

Veja o gol: 

Veja a história contada pelo próprio Raudinei

A importância do lance ultrapassou o resultado em campo e se transformou em símbolo. Desde então, Raudinei é lembrado como um dos heróis tricolores, e a mística de decidir jogos nos acréscimos passou a acompanhar o clube. A frase “o Bahia é um eterno gol de Raudinei” se consolidou como expressão da alma batalhadora da equipe.

Além da dramaticidade do gol, o contexto do campeonato adiciona ainda mais peso à conquista. Em 1994, o Estadual teve um formato incomum, que resultou em incríveis 12 clássicos Ba-Vis na mesma edição Até então, os rivais estavam empatados no retrospecto do torneio com cinco vitórias para cada lado e um empate o gol de Raudinei, portanto, manteve o equilíbrio no retrospecto daquele certame, mas fez o Esquadrão de Aço rir por último.

Com o empate, o Bahia chegou ao seu 40º título estadual, ampliando sua hegemonia no futebol baiano. Trinta e um anos depois, o feito de Raudinei ainda ecoa entre os torcedores e permanece como um dos momentos mais celebrados da história tricolor.

