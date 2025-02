CRÍTICAS

Casagrande questiona postura de Neymar com o Santos: 'Não tem amor'

Atacante voltou ao time paulista após passagem pelo futebol europeu e árabe

Em sua coluna no site UOL, Casagrande afirma que o retorno de Neymar ao Santos não aconteceu por amor e afirma que o clube paulista tem muito a ganhar com o atacante, mas terá que destinar boa parte do lucro ao jogador. >

"As notícias são que, com o Neymar, a situação do Santos mudou. A visibilidade aumentou e os interesses externos cresceram. Isso é verdade; marcas importantes estão procurando o clube com altos valores, o número de sócios-torcedores também subiu, as placas de publicidade na Vila Belmiro mudaram os valores de patamar, e tantas outras coisas também cresceram. Mas a realidade é bem diferente", iniciou o comentarista, antes de completar: >