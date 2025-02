AFASTADO

Jogador revela recaída de câncer: 'Terei que parar para lutar contra a doença'

Kirian Rodriguez já havia se afastado do esporte na temporada 2022/23

De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, linfoma de Hodgkin é uma forma de câncer que se origina nos linfonodos, pequenos órgãos espalhados pelo corpo que fazem parte do sistema de defesa e drenagem de líquidos do organismo (sistema linfático). Na doença, os tumores se espalham pelo corpo de forma ordenada, de um grupo de linfonodos para outro. O pescoço, as axilas e a parte superior do tronco são as regiões afetadas com mais frequência.>