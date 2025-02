33 ANOS

Festa de Neymar teve show de Alexandre Pires e dupla sertaneja

Neymar e o pai, que fazem aniversário nos dias 5 e 7 de fevereiro, respectivamente, reuniram familiares e amigos para festejar na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro

Além de voltar aos gramados com sua reestreia no Santos, a comemoração dos 33 anos de Neymar contou com uma festa para familiares e os amigos mais próximos em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O pai dele, Neymar Santos, que faz aniversário nesta sexta-feira (07), também comemorou sua nova idade. >