FUTEBOL

Após Neymar, mais um brasileiro é excluído por seu time na liga saudita

Ex-Liverpool tem participação no Al Ahli limitada



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 14:10

Neymar em ação na reestreia pelo Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Roberto Firmino está fora da lista de inscritos do Al Ahli no Campeonato Saudita. O técnico alemão Matthias Jaissle deixou o atacante de fora da relação por limite de estrangeiros - uma decisão motivada pela chegada de outro brasileiro, Galeno. O caso é semelhante ao vivido por Neymar no Al-Hilal. Antes de rescindir com o clube e retornar ao Santos, ele também havia sido deixado de fora da liga do país pelo treinador Jorge Jesus.>

Ex-Porto, Galeno tem 27 anos e começou no futebol goiano, mas fez carreira em Portugal e tem nacionalidade lusitana. O atacante custou mais de R$ 300 milhões ao clube árabe e já entrou em campo na última sexta-feira (7), pela competição nacional>

Firmino em ação pelo Al-Ahli Crédito: Al-Ahli/Divulgação

Assim como Neymar, agora Firmino só poderia disputar a Liga dos Campeões asiática e o Mundial de Clubes, no meio do ano. Logo, o ex-jogador do Liverpool terá sua participação na equipe saudita limitada. Ele tem contrato com o Al Ahli até o meio de 2026.>

Na segunda-feira, o ex-jogador do Liverpool foi um dos destaques na vitória por 3x1 sobre o Al-Sadd, do Catar, pela principal competição asiática. O brasileiro igualou o placar com um golaço de bicicleta, ajudando o time saudita a se manter na liderança do Grupo B.>